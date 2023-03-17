الجمعة 17 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين: لا مشكلات فى الجمعية العمومية

انتخابات الصحفيين
انتخابات الصحفيين

قال المستشار أحمد مرسي، أمين عام المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، إن أعمال اللجنة في الإشراف على الانتخابات مستمرة، لحين الانتهاء من فرز الأصوات وإعلان النتيجة.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن هيئة النيابة الإدارية تتعاون مع نقابة الصحفيين، في الإشراف على انتخابات التجديد النصفي، وفقًا لقانون النقابة ولائحتها الداخلية، لتظهر الجمعية العمومية في مظهر حضاري، وتخرج الانتخابات في عملية نزيهة.

وأكد المستشار أن أعمال التسجيل في كشوف الجمعية العمومية تسير في أجواء هادئة، دون تسجيل أي مشكلات من أي نوع، لينتخب الصحفيون نقيبًا جديدًا، و6 من أعضاء المجلس".

وتابع: "تم مد التسجيل في كشوف الجمعية العمومية للنقابة، ساعة كاملة، بحضور ١٩٣٣ صحفيا، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ٢٣٣٥ صحفيا، ثم تنعقد أعمال العمومية، وبعدها بدء الاقتراع، ثم فرز مقعد النقيب، ثم فرز مقاعد العضوية، وإعلان النتيجة".

وتنعقد الجمعية العمومية في الدعوة الثانية بـ25% من إجمالي الأعضاء المسددين للاشتراكات، ويشتمل جدول الأعمال، افتتاح الجلسة وتلاوة الاعتذارات، التصديق على محضر الجمعية العمومية السابقة، وعرض تقرير مجلس النقابة، التصديق على الميزانية والحساب الختامي، ومناقشة المسائل المقترحة من الأعضاء، والمعروضة عن طريق مجلس النقابة، بشرط موافقة الجمعية العمومية على مناقشتها، ولا يجوز مناقشة غيرها.

ويأتي  ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية أيضًا إجراء الانتخابات على مقعد النقيب، والتجديد النصفي  لـ أعضاء لعضوية المجلس، بالإضافة إلى إعلان قرارات وتوصيات الجمعية العمومية، وما يُستجد من أعمال.

ويتنافس على انتخابات مجلس الصحفيين ٥٥ مرشحًا من بينهم ١١ مرشحًا على مقعد النقيب ٤٠ على عضوية مجلس النقابة.

وبدأت عملية التسجيل في كشوف الحضور في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الساعة 12 ظهرًا ويتم المد ساعة بساعة لحين انعقاد للنصاب القانوني المقدر بـ25%،  بما يعني 2339 عضوًا ويبدأ التصويت عقب قرار الجمعية العمومية عقب اكتمال النصاب القانوني.

ويستمر التصويت حتى الساعة 6 مساءً ويحق للجنة القضائية المُشرفة المد ساعة حال وجود ناخبين بحرم اللجان.

ويبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية 9852 عضوًا مُشتغلًا، يحق لهم المشاركة والتصويت في الانتخابات، مشيرًا إلى أن عدد المسددين للاشتراك 9338 عضوًا لهم حق التصويت، فيما تم تجهيز مندوبين لتجديد الاشتراكات لعدد 514 لمن يحضر منهم خلال يوم الجمعة.

وتخضع العملية الانتخابية لإشراف قضائي كامل من قبل مستشاري هيئة النيابة الإدارية، وذلك بحضور اللجنة النقابية  المُشرفة على الانتخابات والتي تضم ستة أعضاء مستمرة عضويتهم بالمجلس وعشرة زملاء من شيوخ المهنة فضلًا عن عدد من مندوبي الصحف ووسائل الإعلام داخل ٢٣ لجنة ٢٢ في القاهرة وواحدة بالإسكندرية.

التجديد النصفي لنقابة الصحفيين الإشراف على الانتخابات اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات المجلس الأعلي للنيابة الادارية المستشار أحمد مرسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

الأكثر قراءة

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 17 مارس 2023 في مصر

«الأحكام في أسبوع».. رفض استئناف «المأذون المزيف» وعلا غانم تتنازل عن اتهام خفير

أبو زيد: زيارة وزير خارجية تركيا إلى مصر «تدشين لمسار استعادة العلاقات»

سعر الدولار اليوم فى مصر وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 17-3-2023

قرعة ربع نهائى دورى الأبطال.. صدام نارى بين البايرن ومان سيتى والريال يواجه تشيلسى

اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

مصر التى لا نعرفها «2-2»

ماجد حبته

التقارب المصرى الإيطالى

مؤمن المحمدي

44 عامًا من الصدمة

محمد عبدالعزيز

البساطة سمتُ الكبار

أحمد الصغير

فى ذكرى وفاته.. نظرة خاصة لكتابات العقاد.. عملاق الأدب العربى

ماجد حبته

قلعة صناعية جديدة

خالد عكاشة

صدمة سيليكون فالى.. ماذا جرى وما المنتظر؟

د هند جاد

ليس بكتب وزارة التربية والتعليم يتعلم الأطفال حقوق الإنسان

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

البرلمان العربى يدعو لوقف تصعيد جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى

الإسرائيليون يخرجون مجددًا إلى الشوارع بعد رفض الحكومة تسوية هرتسوغ حول الإصلاح القضائي

إصابة شاب فلسطينى بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال فى بيت لحم