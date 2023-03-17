الجمعة 17 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ندوة دولية حول الشراكات بين القطاعين العام والخاص بـ«حقوق عين شمس»

جانب من الحدث
جانب من الحدث

عقدت كلية الحقوق جامعة عين شمس ندوة دولية بالتعاون مع كلية الحقوق جامعة Jean Moulin Lyon III حول الشراكات بين القطاعين العام والخاص «Les Partenariats Public-Privé»، أمس الخميس ١٦ مارس، بقاعة المؤتمرات بالكلية.

وركزت الندوة على الوقوف على أحدث التطورات القانونية في مصر وفرنسا بشأن إبرام وتنفيذ عقود الشراكة، والتي تعد أهم أساليب التعاقد الحكومي التي تسعى الدول لتطبيقها في سبيل النهوض بمشروعات البنية التحتية ودعم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الحكومية.

افتتح الندوة الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والأستاذ الدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، والدكتورة كارولين شامار-هيم وكيلة كلية الحقوق بجامعة Jean Moulin Lyon III نيابة عن عميد الكلية، والدكتور ستيفان بييه المنسق الفرنسي للقسم المصري الفرنسي بالكلية.

وحضر الندوة نواب رئيس الجامعة ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس، وشخصيات عامة من الجهات الحكومية والقضائية، ومجموعة من طلاب الكلية بمرحلتي الليسانس والدراسات العليا.

حاضر بالندوة عدد من الخبراء في مجال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، من بينهم الدكتور عاطر حنورة، رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية المصرية، والدكتور خالد سري صيام، الرئيس السابق للبورصة المصرية والمستشار القانوني السابق للوحدة المركزية للشراكة، والدكتورة مارينا إسكندر، ممثل عن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

واختتم الندوة الأستاذ الدكتور محمد صافي، عميد الكلية، والأستاذة الدكتورة كارولين شامار-هيم، نائب عميد كلية الحقوق بجامعة چون مولان ليون ٣، بالتعبير عن سعادتهما بنجاح الندوة بجهود المشاركين فيها، وأكدا أهمية استمرار الشراكة التاريخية التي تجمع بين الجامعتين العريقتين.

أحدث التطورات البنية التحت الاحتكارية البنية التحتية الأستاذ الدكتور التعليم والطلاب الجهات الحكومية

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وائل لطفي

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