فعاليات لمناهضة العنف وتوعية للمرأة ضمن احتفالية «الأم المثالية» بجامعة عين شمس

نظم فريق من وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف من المتخصصين والمتطوعين الاجتماعين والنفسين بجامعة عين شمس، حمله توعية عن أهداف الوحده والخدمات المقدمة والآليات الاستراتيجية المستخدمة، والتي تقدمها الجامعة للطلاب والطالبات من خلال الوحدة، عن طريق الحماية والدعم النفسي وتنمية قدرات الطالبات وأعضاء هيئة التدريس والعاملات كجزء من تمكين للمرأة ضمن الاستراتيجية الوطنية للتمكين ورؤية مصر ٢٠٣٠، ضمن احتفالية جامعة عين شمس بالمرأة المصرية والأم المثالية والتي إقيمت علي مدار ثلاث أيام متتالية بقاعه المؤتمرات كلية صيدله جامعة عين شمس.

وتقدم الوحدة العديد من الخدمات المقدمه كالدورات التدريبة لتنمية قدرات الطالبات في جميع المجالات مثل ريادة الأعمال والقيادة والحوكمه والتغلب على الأزمات والدفاع عن النفس أثناء تعرضهم للأذى داخل أو خارج الحرم الجامعي.

وفي سياق آخر، كرم الدكتور محمد صافي، عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس، المجموعة المتميزة من الطلاب والطالبات الذين شاركوا في التصفيات الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط لمسابقة جامعة أكسفورد في المحاكمة الصورية في مجال قانون الإعلام.

وتأهل الفريق المشارك باسم جامعة عين شمس للبطولة الدولية التي ستجري في أكسفورد في منتصف شهر أبريل للعام 2023.