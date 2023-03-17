الجمعة 17 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

وفروا المصروف لدعم المستحقين.. قصة طلاب «العجاردة» ومبادرة شنط رمضان

الطلاب
الطلاب

أشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعى بهؤلاء الصغار الذين قرروا تجميع مصروفهم الخاص لعمل شنط رمضان للأسر المحتاجة فى القرية.

وكشف محمد عبد التواب مدير مديرية التربية والتعليم ببنى سويف، لـ"الدستور" القصة الكاملة لـ"الدستور" بالصور.

قال محمد عبد التواب، إن أصحاب الفكرة طالبين بالصف السادس الابتدائي بمدرسة ملاحية العجاردة التابعة لإدارة ببا التعليمية، وهما “مروان محمد رجب” و"عمر عبد الحسيب خلف".

وأضاف لـ"الدستور": “قرر الطلاب مساعدة بعض الأسر فى القرية واتفقا مع زملائهم على تجميع مبالغ مالية من مصروفهم الخاص لتنفيذ فكرة شنط رمضان وتوزيعها على المستحقين خلال رمضان”.

وتابع: “انتشرت الفكرة سريعًا فى القرية ثم ذهب التلاميذ فى احدى الجمعيات الخيرية بالقرية وأحضروا كشف بعدد الأسر التى تحتاج إلى مساعدة فى هذا الشهر الكريم وذهب الطلاب الى محلات الجملة وقاموا بتكوين شنط رمضان بها العديد من السلع الغذائية”.

وأضاف: " الطلاب بدأوا بالفعل في تنفيذ الفكرة، ونجحوا في تجميع أكثر من 80 شنطة مواد غذائية وتجهيزها داخل منزل زميلهم “عمر عبد الحسيب خلف”.

وقال محمد عبد التواب خلال تصريحاته أن التلاميذ أصحاب الفكرة والشراء هم عمرو عبد الحسيب خلف، مروان محمد رجب، عمر إيهاب شكرى، محمد أحمد عبد الفتاح، أدهم محمد عبد العال شحاته ، أدم عبد الخالق شكرى.

أما الطلاب الذين ساعدوهم فى التوزيع هم: عمر أمين كمال وعلى حسين طه، عبد العزيز صابر عوض الله وإبراهيم مجدى قرنى ومحمد حاتم مختار.

أصدقائه احدي الجمعيات اجتماعى التربية والتعليم الأخلاق الحميدة التواصل الاجتماع

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وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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