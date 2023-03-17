الجمعة 17 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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قبل ساعات من انطلاقها.. مراسل «القاهرة الإخبارية» يكشف تفاصيل مبادرة «كتف فى كتف»

كتف في كتف
كتف في كتف

تنطلق اليوم الجمعة، أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية «كتف في كتف»، ضمن مبادرات الدولة لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية العالمية.

 وقال أيمن عماد، مراسل «القاهرة الإخبارية»، إن مبادرة «كتف في كتف» تنطلق اليوم، في استاد القاهرة الدولي، بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإعلان عدد من الفعاليات.

وأوضح مراسل «القاهرة الإخبارية»، أن هذه المبادرة تأتي في توقيت مهم، بالتزامن مع اقتراب شهر مضان المبارك، وتستهدف التضامن مع الفئات الأولى بالرعاية والأكثر تأثرًا بالأزمة الاقتصادية العالمية، لمساندتهم ودعمهم في هذه الأزمة بالعديد من الفعاليات، أهمها تقديم 4 ملايين صندوق يضم العديد من السلع الغذائية التي تكفي أسرة من 5 أفراد على مدار الشهر الكريم.

وذكر أن مبادرة «كتف في كتف» تمنح أطفال تلك الأسر الألعاب والفوانيس الرمضانية، لإدخال البهجة والسرور عليهم، في ظل أزمة يعاني منها الكبير والصغير بأنحاء العالم.

وتابع «عماد» أن المبادرة ستعمل على مدار أيام شهر رمضان الكريم، على تقديم الوجبات الساخنة للمواطنين، خاصة مواطني المحافظات الحدودية، الذين تأثروا بالأزمة الاقتصادية.

وقال مراسل «القاهرة الإخبارية»، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي أعلن عن أن هذه المبادرة تعتمد على قاعدة بيانات موحدة، وأن هذا سيضمن لها أن يصل دعمها إلى مستحقيه ومنع الازدواجية في تقديمه، مشيرًا إلى أن اليوم الجمعة سيحضر فعاليات إطلاق مبادرة «كتف في كتف» نحو 50 ألف متطوع، سيقدمون الدعم المختلف للفئات الأكثر تضررًا من الأزمة الاقتصادية العالمية.

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