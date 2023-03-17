إحباط محاولة إغراق السوق بشحنة ألعاب نارية فى الجيزة

تباشر النيابة المختصة التحقيق مع متهمين ألقي القبض عليهما قبل ترويج كمية كبيرة من الألعاب النارية بالجيزة.

وقال المتهمان إنهما يتاجران في الألعاب النارية وأعدا تلك الكميات؛ لتوزيعها على صغار التجار قبل حلول شهر رمضان الكريم باعتباره موسم الألعاب النارية.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في ضبط أكثر من 2 مليون قطعة ألعاب نارية قبل ترويجها داخل مخزن بدائرة قسم شرطة الأهرام غرب المحافظة.

جاء ذلك في إطار استمرار جهود الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات "الأمن الوطني، الأمن العام، الأمن المركزي" ومديرية أمن الفيوم فى ضبط شخصين، يقيمان بمحافظة الفيوم، وبحوزتهما "500000 قطعة ألعاب نارية، 400 فتيل إشعال، 2 هاتف محمول".

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والترويج على عملائهما بمحافظة الفيوم، وأضافا بالتحصل على المضبوطات من شخصين آخرين، تم استهداف مسكنهما وتبين عدم وجودهما.