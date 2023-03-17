مصرع طالب صعقًا بالكهرباء فى أطفيح

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة لأقوال مالك ورشة شهدت مصرع طالب صعقاً بالكهرباء في أطفيح.

وذكر أن الطالب يعمل بالورشة، وفي أثناء فتح الباب الخاص بها، لامس سلك كهرباء، ما أدى إلى تعرضه للصعق بالكهرباء ووفاته.

كما استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال أفراد من أسرة الطالب، ولم يشتبهوا في وفاته جنائيا، وأكدت التحريات عدم وجود أى شبهة جنائية فى وفاته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بالتصريح بدفن الجثة، وتولت التحقيق.

أصيب طالب بصعق كهربائى، مما أسفر عن مصرعه فى أطفيح بمحافظة الجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص بمنطقة أطفيح.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن طالبا أصيب بصعق كهربائى، مما أسفر عن مصرعه فى الحال.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، والاستماع لأقوال أفراد أسرته، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.