رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة يتفقد أحياء عدة

تفقد المهندس عبد الرؤوف حامد الغيطي رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة الأحياء، حيث تم المرور على (منطقة المستثمرين الجنوبية - الحي الأول – الحي الثاني – الحي الثالث - الحي الرابع - الحي الخامس بالتجمع الخامس) وتابع بالمرور على حي جاردنيا بالمنطقة الصناعية في التجمع الثالث.

وتابع المرور اليومي للمهندس عبد الرؤوف الغيطي على أحياء المدينة لمتابعة الأعمال ومستوى الأحياء من (نظافة - زراعة - طرق - أرصفة - عمليات تطهير شبكات الصرف)، كما تم تطهير المطابق وبلاعات المطر في ياسمين 4 وتطهير المطابق أمام هايد بارك بالتسعين الجنوبي ومنطقة المستثمرين الشمالية أمام كمبوند الطلائع بالإضافة إلى ذلك تم تركيب أغطية في حارة الخدمة بحح القرنفل ٩ وتركيب أغطية أمام نادي رويل وتركيب درج للمطابق بمنطقة تمر حنة 1.

وأكد رئيس جهاز القاهرة الجديدة أثناء المرور على ضرورة الاهتمام بأعمال (النظافة) اليومية وبالأخص الأرصفة وكذا ضرورة الاهتمام بأعمال صيانة الطرق وترميم جميع الحفريات التي تنتج عن أي أعمال وبالأخص الحفريات العرضية وتتسبب في ضر ر مباشر للسيارات وقد تلاحظ وجود مثل هذه الحفريات العرضية بكثرة في حي (جاردنيا).

وشدد على ضرورة الانتهاء من تلك الملاحظات خلال أسبوع (7 أيام) وأيضا أعمال الصيانة الدورية لمسطحات الزراعة بجميع الأحياء.

وتبين لرئيس الجهاز أثناء المرور وضع (حواجز بأنواع مختلفة) من قبل السكان أمام الفيلات بغرض حجز أماكن للسيارات وتم التنبيه على إدارة التنمية ورئيس الحي بضرورة إزالتها فوراً واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال رجوع هذه الحواجز مرة أخرى وأما بخصوص المنطقة الصناعية قد تم التنبيه على ضرورة اتخاذ اللازم نحو مخالفات سيارات الخرسانة وتسببها في (اتلاف الطريق) وضرورة تحميل مصانع الخرسانة أي تلفيات بالطرق تنتج عن هذه السيارات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.





