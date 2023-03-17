الجمعة 17 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الأطباء تخاطب الجراحين المصريين لحضور الجمعية العمومية غير العادية اليوم

حسين خيري نقيب الأطباء
حسين خيري نقيب الأطباء

خاطب د. حسين خيري نقيب الأطباء جمعية الجراحين المصريين التابعة للجمعية الطبية المصرية لمشاركة أعضاءها في حضور الجمعية العمومية غير العادية للأطباء لمناقشة المعاملة الضريبية للأطباء ومعوقات واشتراطات تراخيص المنشآت الطبية الخاصة ورسوم اللافتات والنفايات.

وقال الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء في خطابه إلى د. محمد فريد الشربيني رئيس جمعية الجراحين المصريين، أن جمعية الجراحين بالتأكيد تشارك مجلس نقابة الأطباء القناعة بواجب كل طبيب حضور الجمعيات العمومية والمشاركة في مناقشة واتخاذ القرارات فيما يخص أمور الأطباء والمهنة، مؤكداً أن مؤتمر الجمعية المنعقد في فندق سميراميس على بعد أمتار من دار الحكمة سيكون محفزاً لحضور الجراحين المصريين فعاليات الجمعية العمومية غير العادية للأطباء، ونوه نقيب الأطباء عن بدء التسجيل للحضور العاشرة صباحاً حتى الواحدة ظهراً وتبدء بعدها فعاليات الجمعية العمومية.

وتعقد النقابة العامة للأطباء، جمعية عمومية غير عادية، اليوم الجمعة، 17 مارس 2023، وذلك لمناقشة تعامل مصلحة الضرائب مع الأطباء، ووضع آليات غير عادلة لها، بالإضافة إلى اشتراطات الإدارة المحلية بالمحافظات بترخيص المنشآت الطبية فى أدوار إدارية بالمباني وتحصيل رسوم مخالفة على النفايات ولافتات المنشآت الطبية.

وأعلنت بعض النقابات الفرعية بالمحافظات للأطباء عن توفير أتوبيسات مجاناً لانتقال الأطباء والطبيبات لحضور الجمعية العمومية غير العادية.

من ناحية أخرى، تقيم نقابة أطباء مصر احتفالية بيوم الطبيب المصري الخامس والأربعين غدا السبت بدار الحكمة شارع قصر العيني، ومن المقرر أن تشمل تكريم الأطباء و الطبيبات بحسب محاور مختلفة، حيث يتم تكريم الأمهات المثاليات من الطبيبات اللاتي تميزت في النواحي الاجتماعية إلى جانب عملهن وعددهن 28 طبيبة، وكذلك سيتم تكريم أسماء 5 شهداء من الأطباء، إضافة إلى تكريم النقابيين السابقين الذين ما زالوا يثروا العمل النقابي، إضافة إلى تكريم الأطباء المثاليين والطبيبات المثاليات على مستوى الجمهورية من محافظاتها المختلفة وعددهم 122 طبيبًا وطبيبة

الأطباء الجراحين المصريين الجمعية العمومية غير العادية جمعية الجراحين المصريين المعاملة الضريبية للأطباء نقيب الأطباء اتخاذ القرارات

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