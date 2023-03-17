1.6 مليار دولار صادرات مصر من الذهب والأحجار الكريمة خلال 2022 (فيديوجراف)

نمت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة بنسبة 45% خلال عام 2022، لتسجل 1.633 مليار دولار مقابل 1.126 مليار دولار خلال 2022.

رغم التضخم والأوضاع الاقتصادية غير المستقرة عالمياً، إلا أن مصر مستمرة في النمو في الصادرات المصرية.

وبين تقرير المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات أن مصر صدرت ذهبا وحليا وأحجارا كريمة إلى 44 دولة خلال العام الماضي.

واستحوذت 10 دول على صادرات مصر من الذهب والأحجار الكريمة، يرصد الفيديوجراف التالي أبرز المعلومات عنها: