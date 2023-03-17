الأحمر بـ 230 ألف جنيه للطن.. أسعار النحاس اليوم الجمعة

يعد عنصر النحاس من أهم المعادن التي تتميز باستخداماتها العديدة بعد الحديد، وهو من الفلزات التي يتغير لونها طبقًا للعنصر الذي يتحد معه، ويدخل في صناعة الذهب.

وشهدت أسعار النحاس استقرارًا اليوم الجمعة 17 مارس 2023، خلال التعاملات الصباحية في بورصة المعادن، وجاءت الأسعار كالتالي

- أسعار النحاس الأحمر والأصفر الجديد

استقر سعر طن النحاس الأحمر اليوم لتسجل 230 ألف جنيه في بورصة المعادن.

وسجل سعر طن النحاس الأصفر اليوم لتسجل 105000 جنيه للطن في بورصة المعادن.

أسعار كيلو النحاس اليوم في بورصة السلع تراوحت بين 180 و297 جنيهًا للكيلو.

وسجل طن النحاس 297 ألف جنيه للطن.

أسعار الرفوف من النحاس الأصفر لون، اليوم، سجلت 299 جنيهًا للكيلو.

- أسعار النحاس الخردة اليوم

أسعار النحاس الخردة اليوم سعر 100,000 جنيه للطن.

أسعار النحاس الأحمر الخردة خشن ليسجل ما بين 157 جنيهًا للكيلو و160 جنيهًا للكيلو.

اسعار النحاس الأحمر الخردة ناعم يتراوح بين 145 و155 جنيهًا.

سعر طن النحاس الأحمر الخردة لامع من 70 جنيهًا إلى 165 جنيهًا.

سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة 105 جنيهات.

- حجم صادرات مصر من النحاس

وكشف التقرير الشهري للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، عن صعود صادرات مصر من النحاس ومصنوعاته خلال العام الماضي بنحو 10%، لتبلغ 450 مليون دولار مقابل 409 ملايين دولار خلال 2021، حيث مصر تصدر النحاس ومصنوعاته إلى أكثر من 37 دولة حول العالم.

وأوضح التقرير، أن المملكة العربية السعودية احتلت المرتبة الأولى من حيث الدول المستوردة للنحاس المصري بما قيمته 245.8 مليون دولار، مستحوذة على 54.6% من قيمة الصادرات تلاها الجزائر بنحو 52.668 مليون دولار مستحوذة على 11.6% من إجمالي الصادرات، وفي المرتبة الثالثة لبنان بما قيمته 43.122 مليون دولار مستحوذة على 9.5% من إجمالي الصادرات.