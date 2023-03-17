اليوم.. الكنيسة الارثوذكسية تحتفل بالذكرى 11 لرحيل البابا شنودة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم 17 مارس 2023، بالذكرى الحادية عشرة لرحيل البابا شنودة الثالث، البطريرك الـ117 من بطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فيما تتأهب للاحتفال بمئوية ميلاده في 3 أغسطس 2023.

والبابا شنودة الثالث قاد مسيرة تعمير بمختلف مجالات الخدمة في الكنيسة من تعليم ورعاية وغيرهما داخل وخارج مصر طيلة 41 عامًا، ولد البابا شنودة الثالث في أغسطس 1923 بمحافظة أسيوط بإسم نظير جيد روفائيل والتحق بجامعة فؤاد الأول بقسم التاريخ وحصل على الليسانس بتقدير عام ممتاز عام 1947 وعمل بالتدريس.

- التحاقه بالكلية الإكليريكية

التحق بالكلية الإكليريكية وكان تلميذًا وأستاذًا فيها في نفس الوقت ترهب في دير السيدة العذراء السريان بوادي النطرون باسم أنطونيوس السرياني يوم 18 يوليو 1954، وبعد سنة من رهبنته سيم قسا

عاش البابا شنودة حياة الوحدة بمغارة تبعد عن الدير حوالي 7 أميال في الفترة عام 1956 إلى 1962، وأسندت إليه خدمة المكتبة الاستعارية والمخطوطات بدير السريان، وأمضى 10 سنوات في الدير دون أن يغادره.

خدم البابا شنودة الثالث كسكرتيرًا للقديس البابا كيرلس السادس عام 1959، وسيم أسقفًا للمعاهد الدينية والتربية الكنسية في 30 سبتمبر 1962 وكان أول أسقف للتعليم المسيحي وعميد الكلية الإكليريكية، وورحل يوم 17 مارس 2012 ودفن جثمانه بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

بعد نياحة القديس البابا كيرلس السادس أجريت انتخابات البابا الـ117 يوم 13 أكتوبر 1971 ثم تم تنصيب البابا شنودة الثالث بطريركًا للكرازة المرقسية في يوم 14 نوفمبر 1971.

- اختياره رئيساً لمجلس الكنائس العالمي عن الأرثوذكس الشرقيين

فى فبراير 1991م اختير رئيساً لمجلس الكنائس العالمي عن الأرثوذكس الشرقيين والشرق الأوسط، وفى 8 نوفمبر 1994م اختير رئيساً لمجلس كنائس الشرق الأوسط عن عائلة الكنائس الأرثوذكسية الشرقية وتجدد انتخابه لمرة ثانية سنة 1998م، ولمرة ثالثة 2003م.

قام بعدد 104 رحلات خارج مصر لأهداف رعوية ومسكونية للعديد من الدول في قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وأستراليا، وقام بسيامة أول بطريرك لإريتريا وهوفيلبس الأول في 1998 م ، كما قام بسيامة أنطونيوس الأول بطريركاً لإريتريا 2004م.

وقام بسيامة 117 مطراناً وأسقفاً وخور ايبسكوبوس، وكذلك سيامة 1001كاهن للقاهرة والاسكندرية وبلاد المهجر، وقام بعمل الميرون المقدس سبع مرات، وفي سنة 1973م أحضر إلى مصر رفات القديس أثناسيوس الرسولي

وقال البابا تواضروس الثاني عنه في عظته الأسبوعية الأخيرة: “أيضًا خلال هذا الأسبوع نتذكر مثلث الرحمات المتنيح البابا شنوده الثالث في 17 مارس وفي رحيله للسنة الحادية عشر، نتذكر هذا العملاق الذي قاد الكنيسة عبر أربعين سنة كبطريرك، قاد الكنيسة في مصر وقدمها للعالم كله، وبالطبع تتلمذت على يديه أجيال وأجيال، ومعظمنا نحن الحاضرين في هذا الزمان سواء من الآباء المطارنة أو الأساقفة أو الكهنة أو الشمامسة أو الخدام أو الشعب فكُلُنا تتلمذنا على عظاته وعلى مقالاته وكتاباته وكتبه، وعلى مقابلاته، وعلى كل الحياة التي خدم بها الكنيسة بأمانة عبر السنين الطويلة، نتذكر رحيله ونطلب صلواته من أجلنا، وهو يُصلي من أجل الكنيسة كلها”.