أكرم القصاص: التحالف الوطنى حقق أرقامًا غير مسبوقة فى التطوع

قال الكاتب الصحفي أكرم القصاص، إن مبادرة “كتف في كتف” تعتبر من أكبر مبادرات العمل الأهلي، لافتاً إلى أن التحالف الوطني للجمعيات الأهلية يضم 33 منظمة ومؤسسة أهلية.

وأضاف القصاص خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث الأخبار، المذاع عبر فضائية extra news، أن المنظمات والمؤسسات الأهلية كانت تعمل كل منظمة وحدها، لكن اليوم يعملون معاً بشكل كبير لرسم سياسيات واعتماد على قواعد معلومات، وبالتالي هناك عدالة وإنسانية في التوزيع بحيث تصل المساعدة في وقت غاية في الأهمية في ظل الأزمة العالمية.

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال المؤتمر الأول للتحالف، وجه بأن يضاعفوا هذا الأمر ويتم التنسيق بشكل كبير، لافتا إلى أن التحالف يقدم خدمته لأربعين مليون مواطن، كما أنه يرسم عمل الجمعيات بشكل تشاركي.

وأشار إلى أنه توجد قاعدة بيانات موحدة، وهو ما يعمل على عدم تكرار الخدمة، كما أنه يوسع من دائرة العدالة، كما يوجد غرفة عمليات تتلقى الطلبات والشكاوى من خلال الاتصال المباشر والخطوط الساخنة.

كما أكد أكرم القصاص، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي حقق أرقام غير مسبوقة في التطوع.