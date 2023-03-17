«مصر ولادة».. لجنة تحكيم «الدوم» تشيد بآداء المتسابقين فى العزف الموسيقى خلال التصفيات الأخيرة

أشادت لجنة تحكيم مسابقة العزف الموسيقى ببرنامج الدوم خلال موسمه الثاني، والتي تشكلت من الفنانين طارق فؤاد، ويحيى الموجى، وسعيد الأرتيست، وماجد سرور، ونبيل برجاس، بعزف المتسابقين في التصفيات الأخير من البرنامج.

من جانبه، توجه طارق فؤاد، برسالة شكر للشركة المتحدة ولبرنامج الدوم، لإظهارهم المواهب الكبيرة في فئة العزف الموسيقي، قائلاً: "أعتقد أنه بهذا البرنامج وبهذه المواهب نقول إن مصر ستصبح طيلة عمرها ولادة، وتأتي بالمواهب الكبيرة في كل المجالات".

وقال يحيى الموجي: “شيء مشرف، وكلكم حلوين، وإحنا محتارين نختار مين ونسيب مين، إنتم وضعتونا في مشكلة كبيرة جدًا لأنكم جميعاً شاطرين جدًا”.

وأثنى ماجد سرور على آداء المتسابقين، قائلاً: "رائعين بجد، حاجة جميلة وحاجة مشرفة ومحيرة، كلكم شاطرين جدًا وعاملين حاجة جميلة، كوكتيل رائع ، بشكركم وبحييكم عليه، كل المقطوعات مقسمة بشكل جيد، وكل شخص أخذ فرصته ".

وأشاد نبيل برجاس بآداء المتسابقين، قائلاً: “أحسنتم جميعًا، حيرتونا من حلاوة العزف بتاعكم كلكم، كلكم جمال جدًا، أثبتم لنا بأن مصر بخير، ومصر ولاة والجيل القادم يبشر بالخير، أحسنتم جدًا وأمتعتونا”.

وقال سعيد الأرتيست: "حاجة جميلة ومشرفة، أسعدتونا، أحسنتم جداً".

عن برنامج الدوم

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعا وتنوعا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

يذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالا شديدا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.