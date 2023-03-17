هزة أرضية بقوة 4.8 درجات تضرب شمال العراق

ضربت هزة أرضية بقوة 4.8 درجات، مساء الخميس، محافظات السليمانية وحلبجة وكركوك شمالي العراق.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع"، في بيان مقتضب، أن هزة أرضية بلغت قوتها 4.8 درجات ضربت محافظات السليمانية وحلبجة وكركوك.

ولم يعرف على الفور ما إذا كانت هناك خسائر بشرية أو مادية جراء الهزة، وفق الوكالة.

من جانبها، قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن قوة الزلزال بلغت 5.1 درجات.

وأوضحت في بيان، أن الزلزال وقع على مسافة 6 كم شمال شرقي مدينة حلبجة الساعة 21.32 على عمق 10 كم.