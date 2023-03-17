الجمعة 17 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

هزة أرضية بقوة 4.8 درجات تضرب شمال العراق

العراق
العراق

ضربت هزة أرضية بقوة 4.8 درجات، مساء الخميس، محافظات السليمانية وحلبجة وكركوك شمالي العراق.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع"، في بيان مقتضب، أن هزة أرضية بلغت قوتها 4.8 درجات ضربت محافظات السليمانية وحلبجة وكركوك.

ولم يعرف على الفور ما إذا كانت هناك خسائر بشرية أو مادية جراء الهزة، وفق الوكالة.

من جانبها، قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن قوة الزلزال بلغت 5.1 درجات.

وأوضحت في بيان، أن الزلزال وقع على مسافة 6 كم شمال شرقي مدينة حلبجة الساعة 21.32 على عمق 10 كم. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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