الجمعة 17 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الشاعرة رشا الفوال: البصيرة الثقافية هى المحرض الأول على استنطاق النصوص

الشاعرة رشا الفوال
الشاعرة رشا الفوال

تحدثت الشاعرة الناقدة رشا الفوال، حول الأسطورة الشخصية وميكانيزمات الدفاع في شِعر مسعود شومان.

وقالت "الفوال"، خلال الاحتفاء بمنجز الشاعر مسعود شومان الإبداعي، والتي أقيمت بأتيليه ضي: "في سعيها إلى فك شفرات نصوص الشاعر مسعود شومان، إطلعنا على عدة دواوين، لنجد تكرار انشطارات الذات، والمونولوج الذهني في ديوان “رجلي أتقل من سنة67”، وتقارب الاتجاه الأنثربولوجي في الكتابة عن المهن المختلفة في ديوان: “أخلص لبحرك”، وسيادة مبدأ (إجبار التكرار) ومحاورة شخصيات أصحاب المقامات، مع إعلاء قيمة الذات في ديوان: “صاحب مقام”، واستبطانها ــ أي الذات الشاعرة ــ في وعيها ولا وعيها، وفي وسائل التعبير المعتمدة على الرمز أو التخييل في ديوان: “ماتقفش عند بداية الحواديت وروح للسر”.

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وأوضحت رشا الفوال، مضيفة حول شعر مسعود شومان: "لأن الخطاب الشعري في النصوص محل القراءة يتضمن حال الشاعر الوجدانية، وموضوعه المعرفي، ورسائله الفكرية، التي يرغب في إيصالها للمتلقي؛ كانت البصيرة الثقافية هى المحرض الأول على استنطاق النصوص من خلال فهم وظائفها القادرة على استيعاب الراهن المجتمعي، وكان عليها البدء من مكونات هذا الخطاب على النحو التالي: أولًا: البنية السردية في دواوين (صاحب مقام ــ  رجلي أتقل من سنة67 ــ  إخلص لبحرك).

وثانيًا: "البنية اللغوية اللاشعورية في ديوان (ما تقفش عند بداية الحواديت)، وثالثًا: الميكانيزمات الدفاعية كعمليات معرفية داخل النصوص.

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ورشا الفوال، كاتبة وشاعرة وناقدة، حصلت علي درجة الدكتوراه مؤخرا بقسم علم النفس كلية الآداب جامعة المنصورة، صدر لها عدة دواوين من بينها: “حبنا قامت صلاته” عن سلسلة أدب الجماهير، نصوص نثرية بعنوان “قبل ذهابي” عن سلسلة إبداع الحرية، وديوان “موت الوجع” عن دار الإسلام للنشر والتوزيع وديوان “ياللا هانرسم” للأطفال عن المركز القومي لثقافة الطفل، لها عدد من الدراسات والمقاربات النقدية للأدب من المنظور النفسي. ومؤخرا صدر لها عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، دراستها النقدية المعنونة بـ “صورة الذات وجدلية الصراع مع الآخر” .. مقاربات نقدية من منظور نفسي في الرواية العربية.

الشاعرة رشا الفوال البصيرة الثقافية هي المحرض الأول علي استنطاق النصوص الاحتفاء بمنجز الشاعر مسعود شومان

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