الجمعة 17 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تحسبًا لـ«أعمال انتقامية».. وزير الداخلية الفرنسى يطالب برفع درجة التأهب الأمنى

مظاهرات فرنسا
مظاهرات فرنسا

طالب وزير الداخلية الفرنسي برفع درجة التأهب الأمني لحماية النواب من الأعمال الانتقامية، على خلفية المظاهرات ضد قانون التقاعد في فرنسا، وذلك حسبما ذكرت شبكة "العربية".

وفي وقت سابق، أوضح خالد شقير، مراسل "القاهرة الإخبارية" من مارسيليا، آخر تطورات المظاهرات ضد قانون التقاعد في فرنسا، قائلاً: "إن هناك أجواء من الغضب في الشارع الفرنسي، حيث يوجد حالة احتقان في الشارع الفرنسي".

وأضاف خالد شقير خلال مداخلة عبر سكايب بفضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هناك حالة من الغضب العارم الذي انضم إلى المتظاهرين، لافتاً إلى أن معظمهم من السيدات والنساء وكبار السن، والجديد اليوم هو انضمام هذه الفئة الشبابية من طلبة الجامعات والثانوية العامة لهذه الاحتجاجات.

وأوضح أن قوات الشرطة تحاول إطفاء بعض من النيران التي أشعلتها هذه الأعداد من الشباب، لافتاً إلى أن قوات الشرطة تحاول فرض طوق أمني في جنوب شرق فرنسا لتفادي الأسوأ.

وأشار إلى أن بعض من هؤلاء الشباب قاموا بتكسير بعض واجهات المحلات، ليس فقط في مدينة مارسيليا ولكن في باريس، لافتاً إلى أن الأيام القليلة القادمة ستشهد الكثير من الأجواء الصعبة بعد فرض مشروع قانون التقاعد.

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