الجمعة 17 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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كيف نجحت مبادرات التحالف الوطنى فى تخفيف آثار الأزمة الاقتصادية؟.. محمد البهواشى يجيب

التحالف الوطني
التحالف الوطني

أوضح الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، مدى نجاح مبادرات التحالف الوطني في تخفيف آثار الأزمة الاقتصادية، قائلاً: "إن الدولة المصرية بها نموذج فريد غير متواجد في أغلب دول العالم، حيث يوجد نموذج من التكافل الاجتماعي بفرض مظلة حماية اجتماعية تطول كافة الفئات الأولى بالرعاية".

 

وأضاف البهواشي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث الأخبار، المذاع عبر فضائية extra news، الذي تقدمه الإعلامية منة فاروق، أن الدولة المصرية بذلت الكثير من الجهود المتواصلة من خلال فرض مظلة حماية مجتمعية من خلال ضم منظمات العمل المدني بأكملها لخلق حالة من التكامل والتجانس لرفع المعاناة عن كاهل الفئات الأولى بالرعاية .

 

وأوضح أن بذلك هناك شيء من التمكين الاقتصادي من خلال رفع المعاناة عن المعاناة، لافتاً إلى أن الفئات المستهدفة من هذه المبادرات هي الفئات الأولى بالرعاية، وهو ما يخفف من المعاناة ويزيد من فكرة التواصل ما بين أفراد الشعب المصري. 

 

تأتي مبادرة كتف في كتف التي تعد أكبر مبادرة للحماية الإجتماعية في تاريخ مصر تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بدعم الفئات الأولي بالرعاية والأكثر استحقاقا، وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بتقديم 4 مليون كرتونة مواد غذائية  للأسر الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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