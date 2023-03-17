الجمعة 17 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ذا تلجراف: الحكومة البريطانية فشلت فى معالجة الأزمات والمشكلات التى يواجهها الاقتصاد

بريطانيا
بريطانيا

قالت صحيفة "ذا تلجراف" البريطانية، إن الحكومة البريطانية فشلت في معالجة الأزمات والمشكلات التي يواجهها الاقتصاد بشكل جذري، ما قد يقود البلاد إلى كارثة وسط الأزمة العالمية المتعلقة بالنظام المصرفي.

وأضافت الصحيفة، أنه على مدار ربع القرن الماضي، بدءًا من انتخاب توني بلير تقريبًا، كان الاقتصاد البريطاني يمر بتحول بطيء ولكنه جذري يبدو الآن أنه سينتهي بكارثة.

وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن السلطات بدأت في الاعتماد على الائتمان الرخيص والازدهار الصناعي في قطاع الإسكان للحفاظ على نمو الاقتصاد، إلى أن تحول هذا إلى طباعة نقود صريحة وأسعار فائدة قريبة من الصفر.

وزاد حجم دولة الرفاهية بشكل كبير، مدفوعة بضرائب أعلى، وخفض الإنفاق على الوظائف الحكومية التقليدية، وكذلك عائدات عن طريق رسوم الدمغة من خلال التوسع النقدي.

وكانت صحيفة الجارديان البريطانية، قالت إن الاقتصاد البريطاني سيستغرق أكثر من عام لاستعادة قوته قبل انتشار الوباء على الرغم من جهود جيريمي هانت وزير الخزانة البريطانية، لتعزيز النمو بعد كارثة الميزانية المصغرة العام الماضي.

وأشارت الجارديان، في تقريرها، إلى أن تخفيف قيود الخزينة على مدى السنوات الخمس المقبلة، سيمنع الاقتصاد من الانزلاق إلى الركود هذا العام، وفقًا لمكتب مسئولية الميزانية، ما يجعل الانكماش أقصر وأقل عمقًا مما كان متوقعًا في نوفمبر.

ولفتت إلى أن الأمر سيستغرق حتى صيف عام 2024 قبل أن يستعيد الاقتصاد نفس مستوى النشاط الذي شهده عام 2019.

وقالت الصحيفة، إن تباطؤ نمو الأجور في بريطانيا يضيف مزيدًا من الضغوط على الأسر التي تعاني بالفعل من تداعيات التضخم وارتفاع الأسعار، ويؤدي إلى تفاقم أزمة تكلفة المعيشة.

وأشارت الصحيفة، في تقرير، إلى أن تباطؤ نمو الأجور في المملكة المتحدة في الأشهر الثلاثة حتى يناير، على الرغم من استمرار ارتفاع التضخم، مما أدى إلى إطالة أمد أزمة تكلفة المعيشة التي تؤثر على ملايين الأسر.

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