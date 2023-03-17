عماد الدين حسين: «كتف فى كتف» جاءت فى توقيت هام قبل رمضان

أوضح الكاتب الصحفي، عماد الدين حسين، أن المجتمع المصري من المجتمعات التي يعتبر العمل الخيري فيها موجود منذ فترة زمنية طويلة عبر هيئات ومؤسسات وجمعيات، لافتاً إلى أنه اتخذ اليوم شكلًا أكبر تنظيماً من خلال التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وأضاف حسين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث الأخبار، المذاع عبر فضائية extra news، الذي تقدمه الإعلامية منة فاروق، أن هناك الكثير من المواطنين يعتقدون أن الجمعيات الأهلية والخيرية مرتبطة بوجود حالة من الفقر أو العوز عند الناس، وهذا الكلام غير صحيح، لافتاً إلى أنه في كل المجتمعات بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بكل أنواع العمل الخيري .

وأوضح أن مبادرة كتف في كتف، هي شكل محترم يبين بأنه كلما كان المجتمع قادراً على الأعمال الخير، كلما يعطي إشارة بأن هذا مجتمع صحي ومجتمع به تكاتف، وبالتالي فإننا استطعنا خلال الفترة السابقة أن يكون لدينا 33كيان تنموي يضم كل مؤسسات العمل الأهلي الأساسية، بالإضافة إلى الاتحاد العام للجمعيات الخيرية، معقباً:"مبادرة كتف في كتف جاءت في توقيت هام قبل رمضان ونتمنى استمرار جهود التحالف الوطني".