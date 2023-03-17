رئيس جامعة الوادى الجديد يستقبل فريقا بحثيا من جامعة صوفيا اليابانية

استقبل الدكتور عبد العزيز طنطاوى، رئيس جامعة الوادى الجديد، اليوم، فريقا بحثيا من جامعة صوفيا اليابانية بمكتبه بالمبنى الإدارى، بحضور الدكتور أحمد سيد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد دياب رئيس قسم الإرشاد الزراعي، والدكتور أحمد عزيز الدين رئيس قسم الأراضي والمياه، والدكتور محمود الكيلاوي رئيس قسم الدواجن؛ لبحث سبل التعاون بين الجهتين ووحدة الاستشعار عن بعد لمتابعة ودراسة المصارف الزراعية بواحات الداخلة والخارجة وباريس.

وتضمن اللقاء استعراض إمكانية رفع الوعي الزراعي لدى المزارعين لمجابهة مشاكل تمليح الأراضي وتمليح المياه الجوفية، مع بحث سبل إمكانية إعادة تدوير استخدام مياه الصرف الزراعي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية وتمكين تطبيق سبل وتكنولوجيا التدوير وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي.

ونظمت الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة الوادي الجديد زيارة ميدانية للجامعة الأهلية بأسيوط لـ 50 طالبًا وطالبة من كليات الجامعة المختلفة، من اتحاد طلاب وطلاب أسرة طلاب من أجل مصر.

جاء ذلك إيماءً بتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن توعية شاملة خلال تتضمن زيارة ميدانية لطلاب الجامعة لأحد المشروعات القومية التى تنفذها الدولة، وبالتعاون والإعداد مع إدارة التربية العسكرية بالجامعة، وتحت رعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد.

ومن جانبه، قدم الدكتور محمد حسن عمران رئيس الوفد الشكر والتقدير لجامعة أسيوط على حفاوة الترحيب والاستقبال لوفد جامعة الوادى الجديد، وكذلك تحيات الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة والدكتور أحمد سيد حرباوى نائب رئيس الجامعة وشكر اتحاد الطلاب على هذه الزيارة.