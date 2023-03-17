الأهرامات تتصدر غلاف التايم الأمريكية ضمن أعظم الوجهات السياحية فى العالم

تصدرت منطقتا سقارة والجيزة قائمة أعدتها مجلة "التايم" الأمريكية، في تصنيفها السنوي، بأعظم الوجهات السياحية في العالم لعام 2023، تدعو العالم لزيارتها.

ووضعت مجلة التايم الأمريكية صورة الأهرامات على غلاف المجلة في أحدث عدد صادر لها.

وجاء اختيار الجيزة لتتصدر القائمة بسبب المتحف المصري الكبير الذي سيصبح عند افتتاحه أكبر متحف أثري في العالم، حيث يضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية، بما في ذلك الآلاف من المقتنيات النادرة لمقبرة الفرعون توت عنخ آمون، داخل أسواره الحديثة.

وتحدثت الصحيفة عن الافتتاح التجريبي المتحف المصري الكبير الجديد في الجيزة مبدئيًا كفترة تجريبية، ولكن سيتم افتتاح جميع قاعات العرض الـ 12 بالكامل في وقت لاحق في عام 2023.

ويضم المتحف المصري الكبير 100000 قطعة أثرية، وتم نقل العديد منها من المتحف الذي يعود تاريخه إلى قرن من الزمان والمزدحم في ميدان التحرير مع بعضها لم يسبق للجمهور رؤيته من قبل.

وأوضحت الصحيفة أن قاعات العرض في المتحف المصري الكبير تحتوي على كل كنوز الملك توت التي يبلغ عددها 5000 والتي تم اكتشافها قبل 100 عام تقريبًا.

وشملت القائمة التي اختارتها مجلة التايم الأمريكية عدة مدن عربية منها الرباط في المملكة المغربية، والمملكة العربية السعودية ومدينة العقبة في الأردن بجانب سقارة في الجيزة كما ذكرنا سالفا، ومدينة الشارقة في الإمارات العربية المتحدة، ومدينة القدس الفلسطينية.

وتشمل القائمة دولا في أفريقيا وأوروبا وأمريكا، وضمت القائمة أيضا دولة الدومينكان، ومدينة برشلونة بإسبانيا، ودولة شيلي، والهند، والدنمارك وفرنسا وكينيا واليابان، وبيرو، والمكسيك، وأستراليا، ورومانيا، وسويسرا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية ودولة الجابون وتايلاند والبرازيل وألبانيا، والسنغال وكوريا الجنوبية وأستراليا والنمسا وكولومبيا وألمانيا وروندا وهندوراس ومدن ودول أخرى عدة.

واعتمدت مجلة التايم في إعداد قائمتها على ترشيحات من مراسلي المجلة من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على أولئك الذين يقدمون تجارب جديدة ومثيرة.