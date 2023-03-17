الجمعة 17 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأهرامات تتصدر غلاف التايم الأمريكية ضمن أعظم الوجهات السياحية فى العالم

الأهرامات
الأهرامات

تصدرت منطقتا سقارة والجيزة قائمة أعدتها مجلة "التايم" الأمريكية، في تصنيفها السنوي، بأعظم الوجهات السياحية في العالم لعام 2023، تدعو العالم لزيارتها.

ووضعت مجلة التايم الأمريكية صورة الأهرامات على غلاف المجلة في أحدث عدد صادر لها.

وجاء اختيار الجيزة لتتصدر القائمة بسبب المتحف المصري الكبير الذي سيصبح عند افتتاحه أكبر متحف أثري في العالم، حيث يضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية، بما في ذلك الآلاف من المقتنيات النادرة لمقبرة الفرعون توت عنخ آمون، داخل أسواره الحديثة.

وتحدثت الصحيفة عن الافتتاح التجريبي المتحف المصري الكبير الجديد في الجيزة مبدئيًا كفترة تجريبية، ولكن سيتم افتتاح جميع قاعات العرض الـ 12 بالكامل في وقت لاحق في عام 2023.

ويضم المتحف المصري الكبير 100000 قطعة أثرية، وتم نقل العديد منها من المتحف الذي يعود تاريخه إلى قرن من الزمان والمزدحم في ميدان التحرير مع بعضها لم يسبق للجمهور رؤيته من قبل.

وأوضحت الصحيفة أن قاعات العرض في المتحف المصري الكبير تحتوي على كل كنوز الملك توت التي يبلغ عددها 5000 والتي تم اكتشافها قبل 100 عام تقريبًا.

وشملت القائمة التي اختارتها مجلة التايم الأمريكية عدة مدن عربية منها الرباط في المملكة المغربية، والمملكة العربية السعودية ومدينة العقبة في الأردن بجانب سقارة في الجيزة كما ذكرنا سالفا، ومدينة الشارقة في الإمارات العربية المتحدة، ومدينة القدس الفلسطينية.

وتشمل القائمة دولا في أفريقيا وأوروبا وأمريكا، وضمت القائمة أيضا دولة الدومينكان، ومدينة برشلونة بإسبانيا، ودولة شيلي، والهند، والدنمارك وفرنسا وكينيا واليابان، وبيرو، والمكسيك، وأستراليا، ورومانيا، وسويسرا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية ودولة الجابون وتايلاند والبرازيل وألبانيا، والسنغال وكوريا الجنوبية وأستراليا والنمسا وكولومبيا وألمانيا وروندا وهندوراس ومدن ودول أخرى عدة.

واعتمدت مجلة التايم في إعداد قائمتها على ترشيحات من مراسلي المجلة من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على أولئك الذين يقدمون تجارب جديدة ومثيرة.

غلاف التايمز الأمريكية 
المتحف المصري الكبير الوجهات السياحية الملك توت تايم الأمريكية توت عنخ آمون

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

الأكثر قراءة

أسعار قرعة الحج السياحى 2023

الحكم بدعوى عدم دستورية المادة 90 من قانون المحاماة.. 13 مايو المقبل

شعبة المخابز : نوفر الخبز المدعم وسنعمل ورديتان فى رمضان وجاهزين لشهر الصيام

الخارجية العراقية تبلغ ليبيا برغبتها بفتح سفارة العراق فى طرابلس

الأهرامات تتصدر غلاف التايم الأمريكية ضمن أعظم الوجهات السياحية فى العالم

مصرع سيدة صدمتها سيارة نقل وتلميذ دهسه قطار فى المنيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

مصر التى لا نعرفها «2-2»

ماجد حبته

التقارب المصرى الإيطالى

مؤمن المحمدي

44 عامًا من الصدمة

محمد عبدالعزيز

البساطة سمتُ الكبار

أحمد الصغير

فى ذكرى وفاته.. نظرة خاصة لكتابات العقاد.. عملاق الأدب العربى

ماجد حبته

قلعة صناعية جديدة

خالد عكاشة

صدمة سيليكون فالى.. ماذا جرى وما المنتظر؟

د هند جاد

ليس بكتب وزارة التربية والتعليم يتعلم الأطفال حقوق الإنسان

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

الإسرائيليون يخرجون مجددًا إلى الشوارع بعد رفض الحكومة تسوية هرتسوغ حول الإصلاح القضائي

إصابة شاب فلسطينى بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال فى بيت لحم

رئيس المعارضة الإسرائيلية يتعهد باستمرار الاحتجاجات ضد خطة الحكومة لـ«إصلاح القضاء»