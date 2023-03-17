وزير الخارجية الأمريكى يشيد بنهج النيجر الجديد لمواجهة التطرف

أشاد وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن اليوم /الخميس/، بالنهج الجديد الذي اتبعته النيجر لمواجهة التطرف العنيف من خلال برنامج لإعادة الاندماج الذي تموّله الولايات المتحدة بنحو 20 مليون دولار.

وقال بلينكن - في تصريحات له أوردها الموقع الرسمي للخارجية الامريكية- " ما رأيته وما سمعته اليوم هو أن هناك نهجًا أعتقد أنه حكيم بشكل لا يصدق لإعادة الناس إلى المجتمع والقيام بذلك بدعم ومشاركة المجتمعات المعنية من خلال المساعدة في توفير سبل العيش للناس ومنحهم خيارًا أفضل من الوقوع في التطرف العنيف".



وأضاف وزير الخارجية الأمريكي:"إذا نظرت إلى النيجر يمكنك أن ترى التحديات التي تواجهها من جميع الجوانب، لكن بذلك النهج - على ما أعتقد ، من وجهة نظرنا - إلى حد كبير نموذج يمكن للآخرين أن ينظروا إليه".



وفي سياق متصل، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال زيارته للنيجر - أن واشنطن ستقوم بتقديم مساعدات إنسانية جديدة بقيمة 150 مليون دولار، لمنطقة الساحل الإفريقي، مشيرا إلى أن المساعدات ستوفر الدعم للاجئين، وغيرهم من المتضررين من الصراعات في المنطقة وانعدام الأمن الغذائي، حسبما أفادت قناة "الحرة "الأمريكية" مساء الخميس.



وأضاف أن " هذه المساعدات ستلبي الاحتياجات في النيجر وبوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا"، مبينا في الوقت ذاته أن حزمة المساعدات تضمنت أيضا تمويلا لدعم اللاجئين الساحليين في ليبيا والنيجر.



وكان وزير الخارجية الأمريكي قد وصل - في وقت سابق إلى نيامي عاصمة النيجر- للتعبير عن دعم واشنطن لهذا البلد الذي ينعم بالاستقرار على الرغم من وقوعه في منطقة تشهد أعمال عنف وتتمتع فيها روسيا بنفوذ متزايد.