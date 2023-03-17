الجمعة 17 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين: نتعامل مع المواجهات الجوية والبحرية للقوات الأجنبية بما يتوافق مع القوانين

تان كه في
تان كه في

 ذكرت الصين أن قوات جيشها، تتعامل مع المواجهات الجوية والبحرية من القوات العسكرية الأجنبية؛ بما يتوافق مع القوانين واللوائح، ولطالما كان قوة متينة للسلام العالمى.

 

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني الصينية "تان كه في" - في تصريح نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - إن الصين تتمسك - بقوة - بحرية الملاحة والتحليق من قبل جميع الدول؛ بما يتوافق مع القانون الدولى، وتحمي أمن الممرات البحرية، كما هو مشار إليه فى الكتاب الأبيض الذى نشر بعنوان "الدفاع الوطنى للصين فى العصر الجديد".


وأضاف: أن الجيش الصينى على استعداد للتعاون مع القوات العسكرية من الدول الأخرى؛ لتحقيق أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة بحزم، والوفاء بمسؤولياته والتزاماته الدولية، وتقديم إسهامات إيجابية في بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية.

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وائل لطفي

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