الجمعة 17 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

عضو الوطنى للعمل الأهلى يوضح أهم مميزات «كتف فى كتف»

مبادرة كتف في كتف
مبادرة كتف في كتف

أوضح عصام عبد الرحمن، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، أهم مميزات مبادرة "كتف في كتف"، قائلاً: "إن مبادرة "كتف في كتف" هي مبادرة فريدة من نوعها، وتضيف لعمل التحالف على مدار عام كامل منذ إطلاقه في مارس 2022 وحتى اليوم".

 

وأضاف عصام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث الأخبار، المذاع عبر فضائية extra news، أن أهم مميزات مبادرة كتف في كتف، هو عامل التوقيت، حيث تأتي مبادرة كتف في كتف في توقيت غاية في الحساسية في ظل الأزمة العالمية التي مازالت مستمرة كما أن تداعياتها مازالت مستمرة، بالإضافة إلى أنها جاءت تزامنا مع دخول شهر رمضان الكريم، لافتاً إلى أن الشعب المصري اعتاد مع دخول شهر رمضان أن يشهد حالة من التآلف والتعاطف والدعم، حيث يكون الشعب كله كتف في كتف. 

 

وأوضح عصام عبدالرحمن، أن التحالف يستهدف دائماً قاعدة عريضة من الشرائح المستهدفة لكن مبادرة كتف في كتف توسع من دائرة الاستهداف لتصل إلى أربعة مليون أسرة مصرية. 

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