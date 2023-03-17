الجمعة 17 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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سامح النمر عضو التحالف الوطنى يوضح أهم أهداف مبادرة «كتف فى كتف»

مبادرة كتف في كتف
مبادرة كتف في كتف

أوضح سامح النمر، عضو التحالف الوطني، أهم أهداف مبادرة "كتف في كتف"، قائلاً: "إن المبادرة أطلقها التحالف الوطني والذي يضم حاليًا أكثر من 33 مؤسسة من أكبر وأعرق المؤسسات في العمل المجتمعي في مصر".

وأضاف النمر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث الأخبار، المذاع عبر فضائية extra news، الذي تقدمه الإعلامية منة فاروق، أن المبادرة هدفها تجميع وتوزيع 4 ملايين كرتونة، حيث سيستفيد منها أكثر من 20 مليون مستفيد من أهالينا من الأسر الأولى بالرعاية. 

وأوضح أن هذه المبادرة هي أكبر مبادرة في مصر والعالم بمناسبة شهر رمضان الكريم، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للتحالف وللمؤسسات المشاركة في التحالف لرفع المعاناة عن الأسر الأولى بالرعاية.

عن مبادرة كتف في كتف 

تأتي مبادرة كتف في كتف التي تعد أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بدعم الفئات الأولي بالرعاية والأكثر استحقاقا، وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك بتقديم 4 مليون كرتونة مواد غذائية  للأسر الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية، التي بدأت بالمواطنين في المحافظات الحدودية، لتخفيف العبء عليهم وكذلك حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات.

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