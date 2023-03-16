لجنة تحكيم «الدوم» لكريم الخولي: موهبتك تحرك القلب

قدم المتسابق كريم الخولي، عن فئة التقديم التليفزيوني، خلال نهائي "الدوم" حوار مع الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة.

وأبهر المتسابق لجنة تحكيم "الدوم" في حواره مع الوزيرة، حيث أشادت لجنة التحكيم بأدائه المتميز في إدارة الحوار.

وقالت الإعلامية ريهام السهلي: "اتبسطت من فهمك للحوار وإدارته".

وعقب الدكتور محمد سعيد محفوظ: "موهبتك تحرك القلب، انت شاطر، وأنا متشوق أشوفك على التليفزيون".

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