الجمعة 17 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع موظف وإصابة آخر فى تصادم سيارة ملاكى بـ«توك توك» بسمالوط بالمنيا

اسعاف
اسعاف

لقي موظف مصرعه، وأصيب أخر، إثر اصطدام سيارة ملاكي بتوك توك، أمام مستشفى سمالوط النموذجي بشمال محافظة المنيا، بسبب السرعة ، وتم نقل الجثة والمصاب لمستشفي سمالوط النموذجي وتحرر عن الحادث المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كان اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين السيارة رقم 2994 ن ج ع ملاكي، وتوك توك بدون لوحات معدنية، أمام مستشفى سمالوط النموذجي.

 

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية، تبين أن الحادث أسفر عن إصابة كلا من حسام صقر 46 عاما، مقيم بقرية منقطين بمركز سمالوط، موظف، وكان يستقل التوك توك، وأصيب باشتباه نزيف بالبطن مع بتر كامل بالساق وكسر مضاعف بالذراع الأيسر.

مصرع موظف وإصابة آخر تصادم سيارة ملاكي بتوك توك أمام مستشفي سمالوط النموذجي الأجهزة الأمنية بالمنيا اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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