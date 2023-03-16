الشركة المتحدة تتعهد بدعم الفائزين فى «الدوم» 2023

تعهدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بدعم المتسابقين الفائزين في نهائي "الدوم" 2023، كما قامت بدعم المتسابقين في النسخة السابقة 2023.

وقدمت الشركة المتحدة الدعم الفرصة لفائز في نسخة "الدوم"2023 من خلال فضائية "إكسترا نيوز".

وحل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ضيفاً على الحلقة الأولى من التصفيات النهائية من برنامج "الدوم".

وبدأت مساء الخميس، التصفيات نصف النهائية من برنامج "الدوم"، لفئة التقديم التلفزيوني والفن التشكيلي، والمُذاع عبر فضائية DMC لبدء منافسة بين المتسابقين.

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