ياسر جلال: دور داليا مصطفى في «علاقة مشروعة» مولد جديد

أكد النجم ياسر جلال، أن الفن رسالة قوية للغاية ويهتم بالتدقيق في اختيار أعماله الفنية، قائلًا: "كل الاعمال اللي عملتها فيها حاجات تتشاف للجمهور وأنا بحب الدراما القوية ويكون في أحداث والمجازفة في الأعمال لازم تبقى محسوبة".

وأشار الفنان ياسر جلال، خلال حوار ببرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامي رامي رضوان، على قناة dmc، إلى أن الخط الدرامي لمسلسل علاقة مشروعة موجود في الحياة ودور صديقته مي عمر سيكون مفاجئة أيضًا، كما أن دور داليا مصطفى سيكون مولد جديد لها فنيًا.

وتابع: "حريص في الشغل يكون في جانب تجاري لأن رسالة في إطار ممتع والفن من غير جمهور قيمته تقل، والفن رسالة قوية جدًا وساعات بيبقى في حاجة زيادة فأنت تنبه الفنان مش عيب عشان بخلي باله وميكونش في إسراف"، موضحا أن ما يجمعه بشخصية بطل المسلسل الرومانسية.