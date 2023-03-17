محافظ دمياط تقدم التهنئة للحاصلة على لقب الأم المثالية

تقدمت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بالتهنئة إلى السيدة سمية إبراهيم عبد العزيز سلامة الأم المثالية الأولى على مستوى المحافظة لعام 2023.

وهنأت المحافظ جميع الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية، معربة عن خالص تقديرها لقصص الكفاح التي قدمتها ولا زالت تقدمها الأم المصرية، لرعاية أسرتها وخدمة المجتمع، هذا إلى جانب دورها فى دفع عجلة التنمية وبناء الوطن، وقدمت أيضًا التهنئة إلى المرأة المصرية تزامنًا مع احتفالات المرأة وعيد الأم خلال هذا الشهر.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن المرأة المصرية نالت دعما غير مسبوق فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى والذى يعكس تقدير القيادة السياسية للمرأة وايمانًأ بدورها الكبير فى المجتمع.