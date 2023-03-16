بعثة بيراميدز تصل الرباط استعدادًا لمواجهة الجيش الملكى

وصلت بعثة نادي بيراميدز إلى العاصمة المغربية الرباط، استعدادًا لمواجهة الجيش الملكي في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.

ويحل بيراميدز ضيفًا على الجيش الملكي في التاسعة من مساء الأحد المقبل على ستاد الأمير "مولاي عبدالله" بمدينة الرباط.

واستغرقت رحلة الفريق قرابة 5 ساعات من مطار القاهرة حتى مطار الرباط على متن الطائرة الخاصة التي وفرتها إدارة النادي لراحة اللاعبين وجميع أفراد الفريق.



ونظم نادي الجيش الملكي استقبالا بالورود لبعثة الفريق لدى وصولها مطار الرباط، حيث تتوجه البعثة مباشرة إلى مقر إقامتها بالعاصمة.