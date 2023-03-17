الجمعة 17 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إخماد حريق شقة في فيصل

حريق شقة
حريق شقة

شهدت منطقة فيصل بمحافظة الجيزة حالة من الرعب عقب نشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات بشارع الرحمن متفرع من كعبيش، ودفعت الحماية المدنية بسيارات الإطفاء لمكان الحريق لمحاولة إخماده.

وكانت الحماية المدنية بالجيزة تلقت بلاغا من شرطة النجدة بالجيزة تفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع الرحمن متفرع من كعبيش بمنطقة فيصل، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق لمحاولة إخماد النيران.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمنع امتداد النيران، وجاري عملية إخماد الحريق.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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