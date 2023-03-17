الجمعة 17 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

البابا تواضروس الثانى يفتتح نهضة القديس القمص بيشوى كامل

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

افتتح قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، النهضة الروحية للقديس القمص بيشوى كامل بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس سبورتنج، حيث قام البابا بتطييب رفات القديس القمص بيشوي كامل، وذلك بعد عام من الاعتراف بقداسته.

وألقى القمص تادرس يعقوب كلمة عن حياة  القمص بيشوى كامل، وبعدها ألقى القمص أبراَم إميل وكيل قداسة البابا كلمة أشار فيها إلى أن هذا الأمر حدث تاريخي، حيث يفتتح البابا تواضروس الثاني، أول نهضة لأبونا بيشوي كامل، بعد الاعتراف بقدسيته، بالإضافة إلى أن زيارة البطريرك هو حدث تاريخي يوثق في تاريخ الكنيسة.

واختتم اللقاء بكلمة قداسة البابا والذي أعرب عن سعادته بمشاركته في هذه الاحتفالية وألقى كلمة عن حياة روح الوداعة والخدمة الحقيقية.

حضر اللقاء الأنبا باڤلي الأسقف العام لقطاع المنتزه، والأنبا إيلاريون الأسقف العام لقطاع غرب، والأنبا هرمينا الأسقف العام لقطاع شرق، والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالأسكندرية.

وكان قد ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني عظته الأسبوعية، من كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالمقر البابوي بالكاتدرائية العباسية، وبُثت العظة عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة C.O.C التابعة للمركز الإعلامي للكنيسة على شبكة الإنترنت.

واستكمل قداسته سلسلة "محطات رحلة الصوم الكبير وربطها بحياة الأسرة"، وتناول جزءًا من الأصحاح الرابع في إنجيل معلمنا يوحنا (الأعداد من ٧ إلى ١٨)، وأشار قداسته إلى موضوع الأحد المقبل وهو "أحد السامرية" (أحد النُص)، وكيف نتعامل مع الخاطئ (المنحرف) بصورة إيجابية، كما تعامل السيد المسيح مع المرأة السامرية المنعزلة والمنبوذة من المجتمع، واتّخذ قصة السامرية كنموذج في معناه الأسري والاجتماعي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

الأكثر قراءة

أسعار قرعة الحج السياحى 2023

الحكم بدعوى عدم دستورية المادة 90 من قانون المحاماة.. 13 مايو المقبل

شعبة المخابز : نوفر الخبز المدعم وسنعمل ورديتان فى رمضان وجاهزين لشهر الصيام

الخارجية العراقية تبلغ ليبيا برغبتها بفتح سفارة العراق فى طرابلس

الأهرامات تتصدر غلاف التايم الأمريكية ضمن أعظم الوجهات السياحية فى العالم

مصرع سيدة صدمتها سيارة نقل وتلميذ دهسه قطار فى المنيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

مصر التى لا نعرفها «2-2»

ماجد حبته

التقارب المصرى الإيطالى

مؤمن المحمدي

44 عامًا من الصدمة

محمد عبدالعزيز

البساطة سمتُ الكبار

أحمد الصغير

فى ذكرى وفاته.. نظرة خاصة لكتابات العقاد.. عملاق الأدب العربى

ماجد حبته

قلعة صناعية جديدة

خالد عكاشة

صدمة سيليكون فالى.. ماذا جرى وما المنتظر؟

د هند جاد

ليس بكتب وزارة التربية والتعليم يتعلم الأطفال حقوق الإنسان

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

الإسرائيليون يخرجون مجددًا إلى الشوارع بعد رفض الحكومة تسوية هرتسوغ حول الإصلاح القضائي

إصابة شاب فلسطينى بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال فى بيت لحم

رئيس المعارضة الإسرائيلية يتعهد باستمرار الاحتجاجات ضد خطة الحكومة لـ«إصلاح القضاء»