البابا تواضروس الثانى يفتتح نهضة القديس القمص بيشوى كامل

افتتح قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، النهضة الروحية للقديس القمص بيشوى كامل بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس سبورتنج، حيث قام البابا بتطييب رفات القديس القمص بيشوي كامل، وذلك بعد عام من الاعتراف بقداسته.

وألقى القمص تادرس يعقوب كلمة عن حياة القمص بيشوى كامل، وبعدها ألقى القمص أبراَم إميل وكيل قداسة البابا كلمة أشار فيها إلى أن هذا الأمر حدث تاريخي، حيث يفتتح البابا تواضروس الثاني، أول نهضة لأبونا بيشوي كامل، بعد الاعتراف بقدسيته، بالإضافة إلى أن زيارة البطريرك هو حدث تاريخي يوثق في تاريخ الكنيسة.

واختتم اللقاء بكلمة قداسة البابا والذي أعرب عن سعادته بمشاركته في هذه الاحتفالية وألقى كلمة عن حياة روح الوداعة والخدمة الحقيقية.

حضر اللقاء الأنبا باڤلي الأسقف العام لقطاع المنتزه، والأنبا إيلاريون الأسقف العام لقطاع غرب، والأنبا هرمينا الأسقف العام لقطاع شرق، والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالأسكندرية.

وكان قد ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني عظته الأسبوعية، من كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالمقر البابوي بالكاتدرائية العباسية، وبُثت العظة عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة C.O.C التابعة للمركز الإعلامي للكنيسة على شبكة الإنترنت.

واستكمل قداسته سلسلة "محطات رحلة الصوم الكبير وربطها بحياة الأسرة"، وتناول جزءًا من الأصحاح الرابع في إنجيل معلمنا يوحنا (الأعداد من ٧ إلى ١٨)، وأشار قداسته إلى موضوع الأحد المقبل وهو "أحد السامرية" (أحد النُص)، وكيف نتعامل مع الخاطئ (المنحرف) بصورة إيجابية، كما تعامل السيد المسيح مع المرأة السامرية المنعزلة والمنبوذة من المجتمع، واتّخذ قصة السامرية كنموذج في معناه الأسري والاجتماعي.