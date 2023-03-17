الجمعة 17 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التموين» تتعاقد على شراء 120 ألف طن قمح أوكرانى

القمح
القمح

تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال ممارسة عالمية على شراء 120 ألف طن قمح أوكراني، وذلك في إطار استراتيجية وزارة التموين لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية، مشيرة إلى أن الشحن من 15 إلى 25 أبريل 2023.

وفي وقت سابق، صرح وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، بأن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي 3.3 شهر، وسيبدأ موسم توريد القمح المحلي منتصف أبريل المقبل.

وتقوم الدولة بتوفير أماكن للقمح ضمن المشروع القومي للصوامع، والذي يعد واحدًا من خطط الدولة للحفاظ على الغذاء وتأمين المخزون الاستراتيجي منه،  وتضمن إنشاء نحو 50 صومعة، بسعة تخزينية تقدر بنحو 1.5 مليون طن موزعة على  17 محافظة.

ويتضمن مشروع القومي للصوامع 50 صومعة لتخزين القمح والغلال في 17 محافظة، بطاقة تخزينية تصل إلى 1,5 مليون طن، وهي: «برقاش بالجيزة، وميت غمر وشربين بالدقهلية، والقنطرة شرق شمال سيناء، وطنطا بالغربية، ومنوف بالمنوفية، وههيا بالشرقية، ودمنهور بالبحيرة، والصباحية بالإسكندرية، وقنا، وشرق العوينات بالوادي الجديد، وبنها بالقليوبية، وبني سويف، والفيوم، وبهنسه، والشيخ فضل».

وتضم مصر الآن  70 صومعة على مستوى محافظات الجمهورية، وهي مصممة بأحدث أسلوب وتكنولوجيا وتقنيات موجودة في العالم.

الهيئة العامة للسلع التموينية التموين والتجارة الداخلية التموين والتجارة التجارة الداخلية الاحتياطي الاستراتيجي الدكتور علي المصيلحي

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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