السيد فهيم: رواية النهر ترصد سيرة حب أولى جاءت على لسان حابى

صدر حديثاً عن دار النسيم للنشر والتوزيع الطبعة الثالثة لرواية "النهر" للكاتب الروائي والمسرحي السيد فهيم، والحاصلة على جائزة الطيب صالح العالمية للإبداع الكتابي الدورة السابعة عام 2017، والغلاف من تصميم الدكتورة هند سمير، وجاءت في 187 صفحة من القطع المتوسط.

وقال الكاتب الروائي والمسرحي السيد فهيم لـ"الدستور"، تأتي الرواية بأكملها على لسان حابي (حعبي) روح نهر النيل في الأسطورة المصرية القديمة، حيث يحكي حكاية عشقه للفتاة المصرية بدر ابنة حماد الفخراني وارتباطه بأهل الوادي الذين يحيون على ضفافه مين ينعمون بعطائه ورعايته، ويحكي حابي محاولاته وحيله في الارتباط بمعشوقته بدر واستلهام فتى أحلامها من فيضه صيادًا شابًا وضعهته الأقدار في سبيلها؛ بينما حالت نزعات البشر وحمقهم بين هذا الحب السامي، لكن حابي يدافعُ ويبذل الجهد ليتم الرباط المقدس بين العاشقيْن.

ومن أجواء الرواية.. يتحدث الكاتب على لسان نهر النيل في مستهل الرواية قائلًا: "هأنذا أتيتُكم أحبائي، ولازلتُ آتيكم دونَ انقطاعٍ أو سابقةِ غياب. فبكم أستمدُ بأسي ‏وعنفواني، وفيكم أبثُ روحيَ الفياضةَ بالحياة، ولكم أهبُ حياتيَ الأبدية، وبي تنعمون ‏بحيواتكم القصيرةِ الفانية، المتعاقبة على صفحة الزمن. ‏

فأنا صديقُكم المخْلصُ، وفارسُكم المخَّلِصُ، وشريانُكم المتدفقُ بلا شبهةِ منعٍ، أو مشوبةِ ‏حبسٍ لقطراتي المختلطة بسحرِ الوجود، وأسرارِ الخلود، من رَحم الغيب أتيتُ لأهبَ أرضَ "‏كِمت" الحنون ما طاب لها من الخَصبِ والنماء". ‏