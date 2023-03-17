سعر الدولار اليوم فى مصر وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 17-3-2023

استقر سعر صرف الدولار خلال تعاملات اليوم الجمعة في جميع البنوك مقابل الجنيه المصري، ومن المتوقع أن تستقر طوال فترة الراحة الأسبوعية التي تحصل عليها البنوك يومي الجمعة والسبت، كما استقرت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية خلال تعاملات اليوم، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 17-3-2023

سعر الدولار اليوم

الدولار في البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

الدولار في بنك الإسكندرية : 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

الدولار في البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

الدولار في بنك بلوم مصر : 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

الدولار في بنك البركة : 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

الدولار في بنك الكويت الوطني : 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي : 30.90 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

الدولار في البنك المصري الخليجي: 30.90 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

الدولار في البنك الأهلي الكويتي – مصر: 30.88 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع

الدولار في المصرف المتحد : 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

أسعار العملات الأجنبية

سعر الدولار الأمريكى​ 30.8394 جنيه للشراء 30.9357 جنيه للبيع سعر اليورو​ اليوم 32.6775 جنيه للشراء 32.7826 جنيه للبيع سعر الجنيه الإسترلينى​ 37.1708 جنيه للشراء 37.2992 جنيه للبيع سعر الفرنك السويسرى​ 33.2788 جنيه للشراء 33.3863 جنيه للبيع 100 ين يابانى​ اليوم 23.2838 جنيه للشراء 23.3653 جنيه للبيع سعر الريال السعودى​ 8.2101 جنيه للشراء 8.2366 جنيه للبيع سعر الدينار الكويتى​ 100.4280 جنيه للشراء 100.7744 جنيه للبيع سعر الدرهم الاماراتى​ 8.3958 جنيه للشراء 8.4245 جنيه للبيع سعراليوان الصينى​ 4.4718 جنيه للشراء 4.4876 جنيه للبيع