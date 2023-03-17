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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الدولار اليوم فى مصر وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 17-3-2023

الدولار
الدولار

استقر سعر صرف الدولار خلال تعاملات اليوم الجمعة في جميع البنوك مقابل الجنيه المصري، ومن المتوقع أن تستقر طوال فترة الراحة الأسبوعية التي تحصل عليها البنوك يومي الجمعة والسبت، كما استقرت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية خلال تعاملات اليوم، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 17-3-2023

سعر الدولار اليوم 

  • الدولار في البنك الأهلي المصري:  30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
  • سعر الدولار في بنك مصر:  30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
  • الدولار في بنك الإسكندرية :  30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
  • الدولار في البنك التجاري الدولي:  30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

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انخفاض سعر برميل النفط الكويتى لـ79.28 دولار

  • الدولار في بنك بلوم مصر :  30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
  • الدولار في بنك البركة :  30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
  • الدولار في بنك الكويت الوطني :  30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
  • الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي :  30.90 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
  • الدولار في البنك المصري الخليجي:  30.90 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
  • الدولار في البنك الأهلي الكويتي – مصر:  30.88 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع
  • الدولار في المصرف المتحد :  30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

 

أسعار العملات الأجنبية 

سعر الدولار الأمريكى​30.8394 جنيه للشراء30.9357 جنيه للبيع 
سعر اليورو​ اليوم 32.6775 جنيه للشراء32.7826 جنيه للبيع
سعر الجنيه الإسترلينى​37.1708 جنيه للشراء37.2992 جنيه للبيع
سعر الفرنك السويسرى​33.2788 جنيه للشراء33.3863 جنيه للبيع
100 ين يابانى​ اليوم 23.2838 جنيه للشراء23.3653 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى​8.2101 جنيه للشراء8.2366 جنيه للبيع
سعر الدينار الكويتى​100.4280 جنيه للشراء100.7744 جنيه للبيع
سعر الدرهم الاماراتى​8.3958 جنيه للشراء8.4245 جنيه للبيع
سعراليوان الصينى​4.4718 جنيه للشراء4.4876 جنيه للبيع

 

 

 

 

 

 

 

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الدولار العملات الاجنبية الجنيه المصري البنك الأهلي المصري بنك مصر

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وائل لطفي

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