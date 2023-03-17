الجمعة 17 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حظك اليوم الجمعة 17 مارس 2023 لمواليد الأبراج الترابية

الأبراج الترابية
الأبراج الترابية

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة 17 مارس 2023، لمواليد الأبراج الترابية.

حظك اليوم لمواليد برج الثور

مهنيًا: تتلقى عرضًا مغريًا يغيّر مجرى حياتك، لكنك تتردد قليلًا بانتظار توضيح بعض النقاط العالقة .

عاطفيًا: تجد نفسك مهتمًا بالأعمال الإنسانية والنشاطات الخيرية، وتعيش حياة عاطفية غنية بالمفاجآت الرومنسية والشغف 

صحيًا: قد تشعر ببعض التعب الجسدي على الأرجح يكون مصدره نفسيًا.

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حظك اليوم لمواليد برج العذراء

مهنيًا: الحظ الممتاز يكون حليفك قريبًا، وهذا ما يغيّر الاتجاهات نحو الأفضل بعد سلسلة تعثرات غير مبرّرة.

عاطفيًا: تعيد النظر في علاقتك بمن تحب، بعد إهماله فترة من الوقت لكن قرارك بشأنه لا يزال غير محسوم .

صحيًا: كن نشيطًا متفائلًا وابتسم للحياة كي تبتسم لك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي

مهنيًا:تعيش يومًا جيدًا جدًا مع تواجد القمر في برجك ما يعنيانك سوف تبدأ بمشروع جديد مهم جدًا يفسح أمامك فرصًا تتعلق بمستقبلك المهني.

عاطفيًا: تغيّرات ملحوظة وتغتني علاقتك بمن تحب بالمغامرات والرومنسية والتفاهم المتبادل.

صحيًا: كي تحافظ على قلبك وصحتك لا تولِ المتاعب والشؤون اليومية أهمية زائدة.

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صفات الأبراج الترابية

تتميز الأبراج الترابية بالاشتراك في بعض الصفات وسمات الشخصية، فمن مميزات أصحاب الأبراج الترابية أنهم شخصيات متميزة شديدة الواقعية، ولهم شخصية صلبة وقوية، كما يتميزون بحبهم الشديد للعمل والتفوق، ويركزون دائمًا على هدف معين، ويعملون بكد واجتهاد حتى يصلوا إلى ذلك الهدف.

يحاولون إيجاد الحلول المنطقيّة بما يتعلّق بمشاكلهم مع شريكهم، إلا أن صفاتهم العقلانيّة والصارمة قد تؤثر على علاقاتهم، في بعض الأحيان، يواجهون مشكلة في تقبّل التغييرات التي قد تحصُل في العلاقة مع شركائهم، يولون الكثير من الاهتمام بالأحداث والذكريات الجميلة السابقة وفي علاقاتهم يميلون للتواجد ضمن العلاقات العاطفية طويلة الأمد والمُلتزمة.

كما تتميز الأبراج الترابية بأنهم من أكثر الأشخاص صبرًا، فهم شخصيات صبورة إلى أقصى الحدود، وهم مخططون جيدون جدًا، حيث يستطيعون عمل خطط طويلة المدى، ويتميزون بالتفكير المنطقي والهدوء الظاهري، كما أنهم عنيدون جدًا، يُعاملون شركاءهم بمحبّة، ويُمكن لشركائهم الثقة بهم.

الابراج الترابية حظك اليوم لمواليد برج الجدي حظك اليوم لمواليد برج الثور حظك اليوم لمواليد برج العذراء حظك اليوم الجمعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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