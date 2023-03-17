حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الجمعة 17 مارس 2023

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الفلكية، اليوم الجمعة 17 مارس 2023، على النحو التالي:

حظك اليوم لمواليد برج الحمل

مهنياً: لا تضحِّ بمركزك المهني من أجل أمور تافهة، وإلا دفعت ثمن اندفاعك غير المبرَّر.

عاطفياً: مساعدة الشريك في محنته النفسية مهم جداً، وإيجاد عامل الارتياح بينكما مفيد أيضاً.

صحياً: حاول ألا تناول أكثر من ثلاث وجبات يومياً، واختر الصحي منها.

حظك اليوم لمواليد برج الثور

مهنياً: تتلقى عرضاً مغرياً يغيّر مجرى حياتك، لكنك تتردد قليلاً بانتظار توضيح بعض النقاط العالقة .

عاطفياً: تجد نفسك مهتماً بالأعمال الإنسانية والنشاطات الخيرية، وتعيش حياة عاطفية غنية بالمفاجآت الرومنسية والشغف

صحياً: قد تشعر ببعض التعب الجسدي على الأرجح يكون مصدره نفسياً .

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء

مهنياً: لا تظهر تذمّرك من سعي بعضهم للضغط عليك، فأنت قادر على تخطي الازمات .

عاطفياً: تعامل مع الشريك بقلب مفتوح وضمير مرتاح، فهو متفهم أكثر مما تتوقع، لكنّه ليس سهلاً.

صحيا: قرار المحافظة على الصحة بين يديك وحدك، فكر فيها جيداً.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان

مهنياً: تجنّب أي تحرّك خلال هذا اليوم فهو سلبيّ ويحمل فشلاً أو استياء .

عاطفياً: تميل إلى إحداث تغيير جذري في المظهر والأزياء بعدما مللت الروتين اليومي .

صحياً: لا تلجأ إلى الطعام كوسيلة لتخفيف الضغط عن نفسك .

حظك اليوم لمواليد برج الأسد

مهنياً: لا مصاعب ولا مشكلات بسبب الغيرة المهنية، وهذا ما قد يحملك على السفر وأنت مطمئن.

عاطفياً: أجواء رومانسية تسود العلاقة بالشريك، وتشعر معه بالطمأنينة والاستقرار .

صحياً: تصاب بإرهاق غير طبيعي نتيجة الجهد الكبير الذي تبذله، وتشعر بعجزك عن القيام بأي نشاط.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء

مهنياً: الحظ الممتاز يكون حليفك قريباً، وهذا ما يغيّر الاتجاهات نحو الأفضل بعد سلسلة تعثرات غير مبرّرة .

عاطفياً: تعيد النظر في علاقتك بمن تحب، بعد إهماله فترة من الوقت لكن قرارك بشأنه لا يزال غير محسوم .

صحياً: كن نشيطاً متفائلاً وابتسم للحياة كي تبتسم لك .

حظك اليوم لمواليد برج الميزان

مهنياً: لا تتسرع لتحقق الأهداف التي تسعى إليها، فالتسرّع يسبب المتاعب غير المتوقعة .

عاطفياً: خفّف من حدة قساوتك في تعاطيك مع الشريك، لأن ذلك قد يولد نفوراً بينكما.

صحياً: حاول أن تضبط شهيتك، وإذا عجزت عن ذلك فراجع أخصائي التغذية.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب

مهنياً: تحقق رغبات أو تعبّر عنها وتكون قادراً على استقطاب التأييد هذا اليوم.

عاطفياً: تبحث في بداية علاقة أو نهايتها وتقيم حسابات للمستقبل وتحضّر لمشروع سرّي.

صحياً: تناول الطعام خلال مشاهدة التلفزيون لا ينصح به أخصائيو التغذية لأنه مضر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس

مهنياً: كُن جاهزاً لتحمّل مسؤولياتك ولإنجاز أعمالك بصورة كاملة، ولا تختلق العداوات أو الخلافات مع الزملاء والمسؤولين .

عاطفياً: حب قديم يعود إلى الظهور ويجعلك حائراً في اتخاذ قرار بشأن بعد أن انجذبت إلى علاقة جديدة بدأت تحتل حيّزاً مهماً في حياتك .

صحياً: تتوصل أخيراً إلى السيطرة على ردود فعلك وتعمد إلى إصلاح الأخطاء التي اقترفتها .

حظك اليوم لمواليد برج الجدي

مهنياً:تعيش يوما جيدا جدا مع تواجد القمر في برجك ما يعنيانك سوف تبدأ بمشروع جديد مهم جداً يفسح أمامك فرصاً تتعلق بمستقبلك المهني.

عاطفياً: تغيّرات ملحوظة وتغتني علاقتك بمن تحب بالمغامرات والرومنسية والتفاهم المتبادل .

صحياً: كي تحافظ على قلبك وصحتك لا تولِ المتاعب والشؤون اليومية أهمية زائدة .

حظك اليوم لمواليد برج الدلو

مهنياً: يسود محيط عملك بعض الهدوء وتؤجل قراراتك إلى ما بعد الانتهاء من بعض الأمور البسيطة .

عاطفياً: تبرز بعض القضايا العائلية والاهتمامات بأحد الأولاد أو أحد أفراد الأسرة، وقد تضطر إلى الاهتمام بالشريك أكثر من الماضي .

صحياً: اعمد إلى الراحة الجسدية وإلى تخفيف الضغوط عنك قدر الإمكان .

حظك اليوم لمواليد برج الحوت

مهنياً: تعيد النظر في بعض القرارات وأسلوب العيش، ولا تؤجل شيئاً لأنّ العيون تسلط عليك .

عاطفياً: تفضّل الابتعاد عن صخب الحياة الاجتماعية والاكتفاء ببعض الأصدقاء المقربين منك لثقتك بهم .

صحياً: خصص اوقاتاً للراحة والتمتع بأمور مسلية في الحياة .