الجمعة 17 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الجمعة 17 مارس 2023

الأبراج الفلكية
الأبراج الفلكية

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الفلكية، اليوم الجمعة 17 مارس 2023، على النحو التالي:

حظك اليوم لمواليد برج الحمل

مهنياً: لا تضحِّ بمركزك المهني من أجل أمور تافهة، وإلا دفعت ثمن اندفاعك غير المبرَّر. 

عاطفياً: مساعدة الشريك في محنته النفسية مهم جداً، وإيجاد عامل الارتياح بينكما مفيد أيضاً.

صحياً: حاول ألا تناول أكثر من ثلاث وجبات يومياً، واختر الصحي منها.

حظك اليوم لمواليد برج الثور

مهنياً: تتلقى عرضاً مغرياً يغيّر مجرى حياتك، لكنك تتردد قليلاً بانتظار توضيح بعض النقاط العالقة .

عاطفياً: تجد نفسك مهتماً بالأعمال الإنسانية والنشاطات الخيرية، وتعيش حياة عاطفية غنية بالمفاجآت الرومنسية والشغف 

صحياً: قد تشعر ببعض التعب الجسدي على الأرجح يكون مصدره نفسياً .

 

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء

مهنياً: لا تظهر تذمّرك من سعي بعضهم للضغط عليك، فأنت قادر على تخطي الازمات . 

عاطفياً: تعامل مع الشريك بقلب مفتوح وضمير مرتاح، فهو متفهم أكثر مما تتوقع، لكنّه ليس سهلاً.

صحيا: قرار المحافظة على الصحة بين يديك وحدك، فكر فيها جيداً.

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حظك اليوم لمواليد برج السرطان

مهنياً: تجنّب أي تحرّك خلال هذا اليوم فهو سلبيّ ويحمل فشلاً أو استياء .

عاطفياً: تميل إلى إحداث تغيير جذري في المظهر والأزياء بعدما مللت الروتين اليومي .

صحياً: لا تلجأ إلى الطعام كوسيلة لتخفيف الضغط عن نفسك .

 

حظك اليوم لمواليد برج الأسد

مهنياً: لا مصاعب ولا مشكلات بسبب الغيرة المهنية، وهذا ما قد يحملك على السفر وأنت مطمئن. 

عاطفياً: أجواء رومانسية تسود العلاقة بالشريك، وتشعر معه بالطمأنينة والاستقرار .

صحياً: تصاب بإرهاق غير طبيعي نتيجة الجهد الكبير الذي تبذله، وتشعر بعجزك عن القيام بأي نشاط.

 

حظك اليوم لمواليد برج العذراء

مهنياً: الحظ الممتاز يكون حليفك قريباً، وهذا ما يغيّر الاتجاهات نحو الأفضل بعد سلسلة تعثرات غير مبرّرة .

عاطفياً: تعيد النظر في علاقتك بمن تحب، بعد إهماله فترة من الوقت لكن قرارك بشأنه لا يزال غير محسوم .

صحياً: كن نشيطاً متفائلاً وابتسم للحياة كي تبتسم لك .

 

حظك اليوم لمواليد برج الميزان

مهنياً: لا تتسرع لتحقق الأهداف التي تسعى إليها، فالتسرّع يسبب المتاعب غير المتوقعة . 

عاطفياً: خفّف من حدة قساوتك في تعاطيك مع الشريك، لأن ذلك قد يولد نفوراً بينكما.

صحياً: حاول أن تضبط شهيتك، وإذا عجزت عن ذلك فراجع أخصائي التغذية.

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حظك اليوم لمواليد برج العقرب

مهنياً: تحقق رغبات أو تعبّر عنها وتكون قادراً على استقطاب التأييد هذا اليوم.

عاطفياً: تبحث في بداية علاقة أو نهايتها وتقيم حسابات للمستقبل وتحضّر لمشروع سرّي.

صحياً: تناول الطعام خلال مشاهدة التلفزيون لا ينصح به أخصائيو التغذية لأنه مضر.

 

حظك اليوم لمواليد برج القوس

مهنياً: كُن جاهزاً لتحمّل مسؤولياتك ولإنجاز أعمالك بصورة كاملة، ولا تختلق العداوات أو الخلافات مع الزملاء والمسؤولين .

عاطفياً: حب قديم يعود إلى الظهور ويجعلك حائراً في اتخاذ قرار بشأن بعد أن انجذبت إلى علاقة جديدة بدأت تحتل حيّزاً مهماً في حياتك .

صحياً: تتوصل أخيراً إلى السيطرة على ردود فعلك وتعمد إلى إصلاح الأخطاء التي اقترفتها .

 

حظك اليوم لمواليد برج الجدي

مهنياً:تعيش يوما جيدا جدا مع تواجد القمر في برجك ما يعنيانك سوف تبدأ بمشروع جديد مهم جداً يفسح أمامك فرصاً تتعلق بمستقبلك المهني.

عاطفياً: تغيّرات ملحوظة وتغتني علاقتك بمن تحب بالمغامرات والرومنسية والتفاهم المتبادل .

صحياً: كي تحافظ على قلبك وصحتك لا تولِ المتاعب والشؤون اليومية أهمية زائدة .

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حظك اليوم لمواليد برج الدلو

مهنياً: يسود محيط عملك بعض الهدوء وتؤجل قراراتك إلى ما بعد الانتهاء من بعض الأمور البسيطة .

عاطفياً: تبرز بعض القضايا العائلية والاهتمامات بأحد الأولاد أو أحد أفراد الأسرة، وقد تضطر إلى الاهتمام بالشريك أكثر من الماضي .

صحياً: اعمد إلى الراحة الجسدية وإلى تخفيف الضغوط عنك قدر الإمكان .

 

حظك اليوم لمواليد برج الحوت

مهنياً: تعيد النظر في بعض القرارات وأسلوب العيش، ولا تؤجل شيئاً لأنّ العيون تسلط عليك .

عاطفياً: تفضّل الابتعاد عن صخب الحياة الاجتماعية والاكتفاء ببعض الأصدقاء المقربين منك لثقتك بهم .

صحياً: خصص اوقاتاً للراحة والتمتع بأمور مسلية في الحياة .

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