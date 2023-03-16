الخميس 16 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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أحمد نوار: تهنئتى من الرئيس السيسى على معرض «الشهيد» أضافت لى الكثير

الدكتور أحمد نوار
الدكتور أحمد نوار

قال الدكتور أحمد نوار، فنان تشكيلي، إن اهتمامه بالقضايا الإنسانية يسبق حرب أكتوبر بفترة كبيرة، حيث رسم الكثير من اللوحات عن القضايا الإنسانية بإفريقيا إضافة إلى لوحات عن حرب فلسطين ولبنان. 

الفن التشكيلي المصري

وأكد الدكتور أحمد نوار، خلال لقائه ببرنامج "أطياف" مع الإعلامية صفاء النجار، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن اشتراكه في حرب الاستنزاف عمقت من أفكاره الفنية التي تم ترجمتها على اللوحات والتماثيل الفنية.

 العبور 

وأضاف في حديثه، أنه تم استشهاد عدد كبير من المصريين في حرب أكتوبر أثناء تحرير أرض الوطن من القوة الغاشمة الإسرائيلية، وبالتالي المشاعر الوطنية لدى الشعب كافة آنذاك كانت مرتفعة بصورة كبيرة.

وأشار إلى أنه توقف الطيران للدولة المصرية أثناء حرب أكتوبر، ولهذا لم يستطع العودة من إسبانيا من أجل المشاركة في حرب اكتوبر آنذاك، معبراً: "ولهذا قمت برسم الكثير من اللوحات الفنية عن هذه الحرب بسبب عدم قدرتي على العودة من إسبانيا".

وذكر أنه أقام معرض عام 2009 يحمل اسم العبور، كما أنه قام بإخراج فيلم وثائقي عن العبور وعن انتصار الجيش المصري في استرداد أرضه.

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أرسل له تهنئة خاصة عن افتتاح معرض الشهيد عام 2014، وهذه التهنئة أضافت له الكثير والكثير من المعاني السامية التي كانت توحي بتقدير الدولة لأعماله الفنية.

أحمد نوار الفن التشكيلي الحياة اطياف صفاء النجار

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