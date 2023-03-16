الخميس 16 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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شيخ الصحفيين العرب: الرئيس السيسى يحاول إصلاح ما أفسده الدهر

محمد عبدالجواد
محمد عبدالجواد

قال الكاتب الصحفي محمد عبدالجواد، مؤسس وكالة أنباء الشرق الأوسط وعميد المراسلين الأجانب، وشيخ الصحفيين العرب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يحاول جاهدا إصلاح ما أفسده الدهر.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «مصر تستطيع»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة «dmc»، بمناسبة عيد ميلاده الـ100، «يحاول إصلاح ما أفسد في 30 سنة، وفي الـ10 سنوات الأخيرة منها منذ عام 2000 إلى 2010».

وتابع: «في عام 2005، نجح 85 عضوًا إخوانيًا، وهذا كارثة، ولولا المرحلة الثالثة، لأصبحوا أكثر من ذلك، وصولًا للبرلمان التالي لها، الذي زور بأكمله».

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