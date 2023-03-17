الجمعة 17 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الخارجية العراقية تبلغ ليبيا برغبتها بفتح سفارة العراق فى طرابلس

سفارة عراقية
سفارة عراقية

أبلغت وزارة الخارجية العراقية، الجانب الليبي، اليوم الخميس، برغبتها في إعادة فتح سفارتك العراق في طرابلس.

وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية، لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "وزير الخارجية فؤاد حسين أوعز إلى وفد دبلوماسي عراقي بالذهاب إلى ليبيا برئاسة رئيس الدائرة الادارية إحسان علاوي، وعضوية كل من: معاون رئيس الدائرة العربية المستشار مهند المياحي، ومعاون رئيس دائرة المراسم المستشار أزهر علي، ومعاون رئيس الدائرة القانونيَّة المُستشار محمد عباس مُحسن، والمتحدث باسم وزارة الخارجيَّة أحمد الصحاف، ومعاون رئيس الدائرة المالية حسين مكي".

وتابع أن "الوفد عقد عدة اجتماعات مع مستشار الأمن القومي الليبي إبراهيم بوشناف، في العاصمة طرابلس، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائيَّة والأخويَّة بين البلدين، وأشار الوفد إلى رغبة العراق بإمكانيَّة إعادة فتح السفارة العراقيّة في ليبيّا، والقيام بدورها في تنشيط العمل السياسيّ والدبلوماسيّ وبما يخدم مصالح البلدين الشقيقين، فضلاً عن تقديم الخدمات والأعمال القنصليّة للجالية العراقيّة المُقيمة في ليبيّا".

وأضاف: "كما التقى الوفد مع رئيس دائرة المراسم الطاهر حسين، ورئيسة الدائرة القنصليَّة نجاة مسعود، ورئيس الدائرة العربيَّة إسماعيل حبيب في وزارة الخارجيَّة الليبيَّة، وأجرى الوفد حوارات مفصلة مع السادة رؤساء الدوائر، كاشفاً عن دعم العراق للجُهُود الدوليَّة لإعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، واعتماد الخيار السياسي بما يلبي تطلعات الشعب الليبي.

وبحسب الصحاف، فقد زار الوفد الدبلوماسي بحسب الصحاف عدداً من البعثات الدبلوماسية المعتمدة في طرابلس وجرى النقاش حول الأوضاع في ليبيا وسبل التنسيق لمجمل الخطوات المستقبلية لتعزيز التعاون الدبلوماسي حول كل ما يقوي العلاقات، ويخدم المصالح المشتركة".

وبين أن "الوفد الدبلوماسي أجرى كذلك حوارات متعددة مع ممثلي الجالية العراقية، وأستمع إلى متطلباتهم، في مجال العمل على توفير جوازات السفر والعمل على تعزيز الاستجابة في العمل القنصليّ".

العراق طرابلس ليبيا إنشاء سفارة معرفة افتتاح سفارة

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