الجمعة 17 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

كيف يمكنك حفظ Instagram Story بالموسيقى؟

انستجرام
انستجرام

كشف موقع بيي بوم الأمريكي، كيف يمكن الحفظ تنزيل مقاطع الفيديو بالموسيقى عبر موقع التواصل الاجتماعي الانستجرام، وذلك عن طريق ثلاثة طرق.
وذكر التقرير الأمريكي، بينما يمكنك إنشاء قصص Instagram باستخدام الصور ومقاطع الفيديو والموسيقى والفلاتر والملصقات والنصوص، إلا أنه لا يسمح لك بتنزيل القصة بالموسيقى، حيث يتعلق الأمر في الغالب بترخيص الموسيقى والتوزيع المجاني.

طرق الحفاظ على تنزيل الفيديو بالموسيقى

وأوضح الموقع، أن هناك عدة طرق لحفظ قصة على Instagram مع الموسيقى، فهناك بعض الطرق البسيطة للقيام بذلك، مشيرا إلى دلائل توضح كيفية تنزيل القصة عبر الانستجرام مع الموسيقى حتى بدون نشر الفيديو.

بالإضافة إلى ذلك، فقد يمكن حفظ قصص Instagram بالموسيقى دون جعل الحساب عامًا، وذلك عن طريق عدة طرق مختلفة في معرض الصور الخاص بك.

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عقب تنزيل مقطع الفيديو الخاص بك مع الموسيقى، وباستخدام هذه الحيلة الرائعة، يمكنك تنزيل Instagram Stories مع الموسيقى على هاتفك الذكي دون استخدام تطبيق تابع لجهة خارجية. 
وتابع التقرير، أن أفضل جزء هو أنه يعمل بشكل لا تشوبه شائبة ودون أي قيود، وتظل جودة الفيديو كما هي كما يتم دعم الحسابات الخاصة بهذه الطريقة. 
كما يمكنك بشكل أساسي حفظ قصة Instagram بالموسيقى دون نشرها.

خطوات تنزيل الفيديو بالموسيقى

أولاً ، افتح Instagram وأنشئ قصة باستخدام الصور ومقاطع الفيديو والملصقات ومن ثم يمكنك أيضًا إضافة موسيقى إذا كنت تريد ذلك.
2. كما نعلم جميعًا، سيتم حفظ القصة على جهاز iPhone أو Android الخاص بك، ولكن بدون موسيقى
3. افتح Instagram مرة أخرى واسحب لليسار للدخول إلى قسم الرسائل، ومن ثم افتح إحدى الدردشات مع صديقك المقرب واضغط على أيقونة "الكاميرا" في الزاوية اليسرى السفلية.
4. اختر الفيديو الذي قمت بتنزيله للتو.
5. وأخيرًا ، اسحب لأعلى وأضف الموسيقى إلى قصتك، بعد ذلك ، تأكد من تحديد "البقاء في الدردشة" في الزاوية اليسرى السفلية، وبعد ذلك، اضغط على "إرسال" في أسفل اليمين.

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