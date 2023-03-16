«اظبط التردد».. كبار النجوم والبرامج المختلفة على «أثير المتحدة» فى رمضان

انتهت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من وضع الخريطة البرامجية والدرامية لمحطات الإذاعة المختلفة التابعة للشركة؛ من أجل بثها عبر موجاتها المختلفة خلال شهر رمضان الكريم، حيث تضمنت الخريطة مجموعة هائلة من المسلسلات الإذاعية التي تتميز بالكوميديا المختلفة، وتضم كبار النجوم والنجمات، بالإضافة إلى الخريطة البرامجية للمحطات المختلفة.



تذاع المسلسلات والبرامج المختلفة عبر إذاعة «الراديو 9090» وإذاعات «راديو النيل» والتي تتكون من إذاعات «نغم إف إم – ميجا إف إم – شعبي إف إم – راديو هيتس» حيث تم اختيار محتوى درامي وإعلامي مميز يناسب الشهر الرمضاني الكريم ويقدمها كبار النجوم والإعلاميين، حيث حملت الخريطة مفاجآت كبيرة وجاءت كالتالي:

مسلسلات الراديو 9090

يعود النجم الكبير يحيى الفخراني لجمهوره من جديد بمسلسل إذاعي باسم "أحلام شهرزاد" ويذاع يوميًا في تمام الساعة 2:20 ظهرًا كما أعدت المحطة مسلسلا كوميديا آخرا وهو مسلسل "كارت أحمر" بطولة النجوم بيومي فؤاد، رنا رئيس، عمرو وهبة، ويذاع في تمام الساعة 3:20 عصرًا كما يذاع مسلسل "مين في دول؟" بطولة محمد نشأت، بمشاركة الفنانة إيمان السيد، ويذاع في تمام الساعة 4:20 عصرًا.

قائمة برامج الراديو 9090

"صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامي فادى إبراهيم بمشاركة سالي سعيد، ويذاع في تمام الساعة 9 صباحًا.

"أكلة مصرية" يقدمه الشيف حسن حسونة، ويذاع في تمام الساعة 12:50 ظهرًا.

"مكسرات لميس" تقدمه الدكتورة لميس جابر، ويذاع الساعة الواحدة ظهرا.

"محصلش حاجة" تقدمه الإعلامية بسنت بكر، ويذاع الساعة 1:10 ظهرًا.

"لحظة صفا" يقدمه الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، في تمام الساعة 1:30 ظهرًا.

"فوانيس" تقدم عبير بسيوني، ويذاع في تمام الساعة 2 ظهرًا.

"كلام محترم" تقديم الإعلامي أحمد الطاهري، ويذاع في تمام الساعة 2:10 ظهرًا.

"على رأى اللي قال" تقديم داليا الخطيب في تمام الساعة 2:50 ظهرًا.

"مفيش منه" يقدم الإعلامي رامي الحلواني، بمشاركة شيماء حافظ، ويذاع الساعة 3 عصرًا.

"رمضان مع شلبوكة" يقدمه الكابتن مدحت شلبي، في تمام الساعة 3:50 عصرًا.

"عربيتك في رمضان" يقدمه الإعلامي معتز عاطف، في تمام الساعة 4 عصرًا.

"خير النساء" تقدمه مها مصطفى ومي إيهاب يوميا في تمام الساعة 4:50 عصرًا.

"من كام سنة" تقديم الإعلامي محمد على خير، في تمام الساعة 5 عصرًا.

"عمارة الحاج رمضان" يقدمه الإعلامي أحمد يونس في تمام الساعة 5:20 عصرًا.

"رمضان كريم وزيادة" يقدمه الدكتور محمد رفعت، ويذاع الساعة 5:40 مساء.

"كلم ربنا" تقديم الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، ويذاع في تمام الساعة 6 مساء.

"اللهم أعنا" تقديم الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، قبل آذان المغرب.

"حلى ودنك" تقديم الإعلامي عبدالفتاح مصطفى، ويذاع في تمام الساعة 9 مساء.

"الراديو بيضحك" تقدم الإعلامية فاطمة مصطفى، يوم الأربعاء من كل أسبوع، خلال شهر رمضان، ويذاع البرنامج في تمام الساعة 10 مساء.

"ستوديو 9090" من تقديم هند جاد ومحمود الفقي، حسام عصام وغدير حسان، مينا عطا ورنا سماحة، أحمد خيري وياسمين محفوظ، وإيمان مختار، ويقدم يوميا في تمام الساعة 10 مساء.

قائمة مسلسلات راديو النيل

وعبر إذاعات راديو النيل المختلفة تتواجد مجموعة مميزة من المسلسلات تضم كبار النجومـ وتأتي المفاجأة بعودة الفنانة إيمي سمير غانم للفن مرة أخرى بعد ابتعاد لما يقرب من 3 أعوام حيث تقدم عبر راديو النيل مسلسل "رأس رجاء وصالح" بمشاركة زوجها الفنان حسن الرداد والفنان بيومى فؤاد ويذاع يوميا في رمضان في تمام الساعة 2:10 مساء، كما يقدم النجم الكبير أحمد حلمي مسلسلا كوميديا جديدا باسم "مطلوب عريس" بمشاركة النجمة هنا الزاهد والفنان سامي مغاوري ويبث يوميا في تمام الساعة 4:10 مساء، ويتواجد الفنان أكرم حسني في الموسم الرمضاني بمسلسل إذاعي جديد باسم "صلاح التلميذ بمشاركة الفنانة شيري عادل ومصطفى غريب وإبرام سمير وعمرو عبد العزيز ويبث الساعة 5 مساء.

برامج الراديو 9090

برنامج "بلوج بلوج" تقديم شريف الليثي يبث يوميا الساعة 1:25 مساء.

برنامج "حكايات الملاعب" تقديم الإعلامي إبراهيم فايق يبث الساعة 1:45.

برنامج "خارج نطاق الخدمة" تقديم خالد عليش يبث الساعة 2:40 عصرًا.

برنامج "دعاء" للشيخ أحمد ترك الساعة 5:55 مساء.

برنامج "علمني أبي" تقدم هبة عبد الفتاح يبث الساعة 12:45 مساء.

برنامج "فقد فاز" للشيخ خالد الجندي الساعة 1 ظهرًا.

برنامج "مش أكلة وبس" تقديم شريف مدكور يبث الساعة 1:55.

برنامج "واحد في المليون" تقديم أمجد الشرقاوي يبث الساعة 1:15.

برنامج "يا تقر يا تفر" تقديم لينا صالح يبث الساعة 1:25.

برنامج "حيث انتهى الآخرون" تقديم سالي عبد السلام يبث الساعة 4:45.

وأعدت كل إذاعة من إذاعات راديو النيل برامج خاصة بها بالإضافة إلى المسلسلات والبرامج العامة التي أعدتها إدارة راديو النيل للتواجد على كل الإذاعات

برامج ميجا إف إم

برنامج "خلاص صحينا" مع مارينا المصري الساعة 8 صباحًا من الأحد للخميس.

برنامج "المسهراتي" مع عبد الرحمن عادل الساعة 12 صباحًا.

برنامج "هو ليلة في 30 ليلة" من الأحد للخميس تقديم آية حسن وهمسة إمام وحسام رضا وشريف نور الدين ودنيا صلاح عبد الله ومحمد فهمي.

برنامج "ما كبرناش" مع نيفين محمود من الأحد للخميس الساعة 7 صباحًا.

برامج نغم إف إم

برنامج "رمضان ويانا" مع محمد سويلم ومي أنور الأربعاء من كل أسبوع الساعة 10 مساء.

برنامج "الصبح خير" مع سها سعيد وعمرو عصام من الأحد للخميس الساعة 8 صباحا.

برنامج "رمضان ويانا" مع أميرة نور وعماد إسماعيل الجمعة من كل أسبوع الساعة 10 مساء.

برنامج "رمضان ويانا" مع وئام وجدي ونيرة شريف السبت من كل أسبوع الساعة 10 مساء.

برنامج "رمضان ويانا" مع مروة عمر وهدير أبو زيد الخميس من كل أسبوع الساعة 10 مساء.

برنامج "رمضان ويانا" محمد بكر وإيناس ثروت الأحد من كل أسبوع الساعة 10 مساء.

برنامج "رمضان ويانا" مع شافكي المنيري وإنجي أنور الثلاثاء من كل أسبوع الساعة 10 مساء.

برنامج "رمضان ويانا" مع محمود عباس وميرا العامري الإثنين من كل أسبوع الساعة 10 مساء.

برنامج "كلام مذيعين" مع خلود نادر طوال أيام الأسبوع الساعة 8:30 مساء.

برنامج "معلومة مش عامة" مع كمال ماضي طوال أيام الأسبوع الساعة 8:45.

برنامج "الضحكة الحلوة" مع ميرا سامي طوال أيام الأسبوع الساعة 7:45 مساء.

برنامج "ساعة طرب" مع أغاني دار الأوبرا 12 صباحا كل أيام الأسبوع.

برامج شعبي إف إم

برنامج "اللمة تحلى" مع عمرو أبو حمدة وعمرو صلاح وأحمد الشناوي وشيماء السباعي وليلى بدران الساعة 10 مساء يوميا.

برنامج "البهجة في اللهجة" مع تامر جابر كل يوم الساعة 8:30 مساء.

برنامج "رمضان عندنا" مع أمنية صلاح الجمعة والسبت الساعة 12 صباحًا.

برنامج "السيرة مصري" مع إيمان حلمي كل يوم الساعة 7:45 مساء.

برنامج "التتر" مع هاجر جميل كل يوم رمضان الساعة 9:30 مساء.

برنامج "سياحة الروح" مع الشيخ أحمد تركي كل يوم رمضان الساعة 4:25.

برنامج "من الآخر مع محمد شبانة من الأحد للخميس الساعة 9 مساء.

برنامج "نهارنا ابيض" مع آلاء جاويش ورشدي السيد الساعة 8 صباحًا.

برنامج "أحلام الفتي الصائم" مع حازم قابيل الساعة 7:45 صباحًا.

برنامج "مطبخ شعبي" مع بيريهان زهير من الأحد للخميس الساعة 8:45 صباحًا

برامج راديو هيتس – RADIO HITS