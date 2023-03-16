الخميس 16 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

يوفنتوس يهزم فرايبورج بهدف ويتأهل لربع نهائي الدوري الأوروبي

ركلة جزاء فلاهوفيتش
ركلة جزاء فلاهوفيتش

انتصر فريق يوفنتوس الإيطالي على مضيفه فرايبورج الألماني في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات إياب دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي، بهدفين دون رد.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم يوفنتوس بهدف دون رد.

وانتصر يوفنتوس في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب أليانز ستاديوم، بتورينو، بهدف دون رد، ليتأهل للدور ربع النهائي بنتيجة هدفين دون رد في مجموع المباراتين.

واستحوذ فرايبورج على مجريات اللعب من بداية المباراة، ثم انقلب الاستحواذ ليوفنتوس، وجاء الأداء الهجومي متبادلًا بين كلا الفريقين مع أفضلية للاعبي فريق يوفنتوس.

وضغط يوفنتوس على دفاعات فريق فرايبورج من الدقائق الأولى للمباراة من أجل تسجيل هدف التقدم وتصعيب مهمتهم، فيما حاول الفريق الألماني تسجيل الهدف الأول له ومعادلة تقدم يوفنتوس في الذهاب.

وسجل دوسان فلاهوفيتش هدف التقدم لفريق يوفنتوس في الدقيقة 28، ولكن حكم المباراة ألغى الهدف بعد الرجوع لتقنية الفيديو بداعي وجود حالة تسلل على اللاعب الصربي.

واستمرت المحاولات الهجومية بين كلا الفريقين في الدقائق التالية.

وتحصل يوفنتوس على ركلة جزاء في الدقيقة 44 بعدما سددها المدافع فريدريكو جاتي، وارتطمت بيد المدافع جولدي وتلقى البطاقة الصفراء الثانية والطرد من الملعب.

وسدد دوسان فلاهوفيتش ركلة الجزاء في منتصف المرمى وارتطمت بقدم الحارس وسكنت الشباك.

وواصل يوفنتوس محاولاته الهجومية لتسجيل الهدف الثاني وزيادة تقدمهم، فيما هاجم فريق فرايبورج من أجل تسجيل هدف التعادل.

ولعب فلاهوفيتش كرة عرضية في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من الجانب الأيمن وحولها رابيو ناحية المرمى واعتلت العارضة.

وسدد يوفنتوس 4 كرات على المرمى من أصل 8 محاولات، وخرجت كرة من الملعب واعترض الدفاع 3 تسديدات، مقابل تسديدتين من 7 محاولات لفريق فرايبورج، وهرجت كرتين من الملعب واعترض الدفاع 3 تسديدات.

واستحوذ يوفنتوس على مجريات اللعب بنسبة 51%، مقابل 49% لصالح فريق فرايبورج.

وفرض فرايبورج استحواذه على مجريات اللعب خلال الشوط الثاني من المباراة فيما جاء الأداء الهجومي ضعيفًا بين كلا الفريقين.

وحاول كلا الفريقين الوصول للمرمى وهز الشباك، ولكن أغلب المحاولات الهجومية في الشوط الثاني خرجت من الملعب.

وأضاف فريدريكو كييزا، الهدف الثاني لفريق يوفنتوس، في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

وسدد لاعبو فرايبورج، أصحاب الأرض، 3 كرات على المرمى من أصل 11 محاولة، فيما خرجت 4 كرات من الملعب واعترض الدفاع مثلها، مقابل 6 تسديدات من 13 محاولة لفريق يوفنتوس، وخرجت 4 من الملعب واعترض الدفاع 3 تسديدات.

وتقاسم كلا الفريقين الاستحواذ على الكرة خلال مجريات المباراة بنسبة 50% لكل منهما.

يوفنتوس فرايبورج لدورى الاوروبى مباراة فرايبورج ويوفنتوس دوسان فلاهوفيتش

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

الأكثر قراءة

إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب «تروسيكل» بالصف

تجديد حبس متهم بالاتجار في العملة 15 يومًا

مصرع طفل صعقًا بالكهرباء أثناء اللعب بأحد المولات التجارية بالتجمع الخامس

حبس عاطل بتهمة الإتجار في مخدر الحشيش بمنشأة القناطر

المؤبد لكهربائى بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة بعين شمس

مدير مكتبة الإسكندرية يفتتح ندوة «الكتابة التاريخية للجمهور العام»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

مصر التى لا نعرفها «2-2»

ماجد حبته

التقارب المصرى الإيطالى

مؤمن المحمدي

44 عامًا من الصدمة

محمد عبدالعزيز

البساطة سمتُ الكبار

أحمد الصغير

فى ذكرى وفاته.. نظرة خاصة لكتابات العقاد.. عملاق الأدب العربى

ماجد حبته

قلعة صناعية جديدة

خالد عكاشة

صدمة سيليكون فالى.. ماذا جرى وما المنتظر؟

د هند جاد

ليس بكتب وزارة التربية والتعليم يتعلم الأطفال حقوق الإنسان

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

الإسرائيليون يخرجون مجددًا إلى الشوارع بعد رفض الحكومة تسوية هرتسوغ حول الإصلاح القضائي

إصابة شاب فلسطينى بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال فى بيت لحم

رئيس المعارضة الإسرائيلية يتعهد باستمرار الاحتجاجات ضد خطة الحكومة لـ«إصلاح القضاء»