الخميس 16 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

مدير مجمع الفنون يعرض تاريخ هذا الصرح وما يحتويه من مقتنيات فريدة

مجمع الفنون
مجمع الفنون

قال إيهاب اللبان، مدير مجمع الفنون، إن قصر عائشة فهمي تم بناءه في القرن الماضي في عهد علي بك فهمي، تم بناءه على مدار أربع سنوات، وعقب انتهاءه مباشرة عاش به علي بك فهمي لفترة زمنية قصيرة ثم سافر للخارج وتوفي خارج الوطن.

مجمع الفنون

وأكد إيهاب اللبان، خلال لقائه ببرنامج "أطياف" مع الدكتورة صفاء النجار" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن عائشة فهمي امتلكت القصر بعد علي بك فهمي وعاشت فيه، وبعد وفاتها انتقلت الملكية للدولة المصرية، ثم تحول القصر إلى مجمع الفنون عام 1986 

الفن التشكيلي في مصر

وأضاف في حديثه، أن القصر يتكون من طابقين إلى جوار البدروم ، كما أنه القصر بها زخارف أوروبية شهيرة، وهو على موقع فريد وجذاب، وبعد تحويله إلى مجمع الفنون أصبح هذا المجمع بمثابة منارة الفن الثقافي التشكيلي في مصر.

إيهاب اللبان مدير مجمع الفنون اطياف صفاء النجار الحياة

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