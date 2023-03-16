الخميس 16 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

شيخ الصحفيين: ليس هناك أسوأ على مصر من وصول تنظيم الإخوان للحكم

محمد عبد الجواد
محمد عبد الجواد

قال الكاتب الصحفي الكبير وشيخ الصحفيين ، محمد عبد الجواد، إنه ليس هناك أسوأ على مصر من وصول تنظيم الإخوان للحكم.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "مصر تستطيع"، مع الإعلامي أحمد فايق، والذي يذاع على قناة "dmc": "فترة سنة حكم الإخوان، لأني كنت متتبع تصريحاتهم، لأن أي إنسان لديه عقل واحساس يستطيع أن يدرك خطورة زعماء الإخوان، وكانت أخطر من نكبة 1948 و1967، لأن هذه الحروب في النهاية سقط بها ضحايا واستعدنا حقوقنا في 1973".

وتابع: “لكن نكبة 1967 كانت عارا علي كل المصريين، ولم أجد مصر حزينة وتضع الطين علي رأسها إلا في نكسة 1967، خصوصاً من كان يعيش هذه الكواليس من مراسلين الحرب”.

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