الجمعة 17 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

التحفظ على 9.6 طن دقيق قبل بيعها بالسوق السوداء فى مطروح

دقيق
دقيق

قالت المهندسة هند محمود، مساعد مدير عام مديرية التموين بمطروح، إنه تم تنظيم عدد من الحملات التموينية بالتنسيق مع قسم مباحث التموين بكلا من سيوة  ومرسى مطروح و الضبعة وبراني، حيث تم شن حملة تموينية مفاجئة إلى مدينة سيوة بمعرفة إدارة الرقابة بالمديرية، وتحرر عنها ضبط عدد 21 مخالفة تموينية ، كان أبرزها ضبط كمية كبيرة من الدقيق البلدي المدعم 9.600 طن قبل تهريبها إلى السوق السوداء واستخدامها في غير الغرض المخصص له.

وأضافت مساعد مدير التموين، أن حملة تموينية قامت بمركز ومدينة مطروح بمعرفة إدارة الرقابة بالاشتراك مع قسم مباحث التموين، وتحرر عنها ضبط عدد 14 مخالفة تموينية، وحملة تموينية بمركز ومدينة الضبعة بمعرفة الإدارة التموينية هناك، وتحرر عنها ضبط عدد15 مخالفة تموينية، وكذلك حملة تموينية بمركز ومدينة براني بمعرفة الإدارة التموينية هناك، وتحرر عنها ضبط عدد 10 مخالفات تموينية، بإجمالي عدد المخالفات المحررة هو 60 مخالفة تموينية متنوعة.

وتضمنت المخالفات مخالفة تجميع دقيق بلدي مدعم بغرض البيع في السوق السوداء، و29 عدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع ببعض المحال التجارية، ومخالفتين بيع بأزيد عن السعر المقرر، و10 مخالفات عدم حمل شهادة صحية للمتعاملين في الأغذية، ومخالفات تتعلق بالمخابز البلدية منها 6 مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن، ومخالفتين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و3 مخالفات توقف عن الإنتاج بدون إذن مسبق، ومخالفة عدم الاحتفاظ بسجل التفتيش بالمخبز، ومخالفة عدم إعطاء بون للمواطن بصرف مستحقاته من الخبز البلدي، و5 مخالفات عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وتم قيد المحاضر بأقسام الشرطة المختصة  للعرض على النيابة العامة للنظر والتصرف في المخلفات.

الحملات التموينية
الحملات التموينية
الحملات التموينية
الحملات التموينية
الحملات التموينية
الحملات التموينية
الحملات التموينية
الحملات التموينية
الحملات التموينية
الحملات التموينية
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