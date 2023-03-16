إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب «تروسيكل» بالصف

شهد مركز الصف جنوب محافظة الجيزة، حادث انقلاب “تروسيكل” أسفر عن إصابة 6 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقى الرعاية اللازمة.

البداية كانت بتلقى مسئول غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث ووجود مصابين بالصف.

على الفور انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ، و بالفحص تبين اختلال عجلة القيادة بيد قائد تروسيكل وانقلابه بالطريق، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص.

وتم نقل المصاببن إلى مستشفى الصف المركزي للعلاج وتحرر محضر بالواقعة.