الخميس 16 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب «تروسيكل» بالصف

حادث انقلاب
حادث انقلاب

شهد مركز الصف جنوب محافظة الجيزة، حادث انقلاب “تروسيكل” أسفر عن إصابة 6 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقى الرعاية اللازمة.

البداية كانت بتلقى مسئول غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث ووجود مصابين بالصف.

على الفور انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ، و بالفحص تبين اختلال عجلة القيادة بيد قائد تروسيكل وانقلابه بالطريق، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص.

وتم نقل المصاببن إلى مستشفى الصف المركزي للعلاج وتحرر محضر بالواقعة.

الصف الجيزة حادث اصابة 6 أشخاص

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب «تروسيكل» بالصف

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