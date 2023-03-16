الخميس 16 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

كيف يمكن للموازنة البريطانية أن تساعد الاقتصاد على التعافى؟.. اقتصادي يجيب

الأزمة البريطانية
الأزمة البريطانية

أوضح علي متولي، الباحث الإقتصادي، كيف يمكن للموازنة البريطانية أن تساعد الاقتصاد على التعافي في الفترات المقبلة، قائلًا: "إن الإجراءات التقشفية لم تؤت بثمارها بعد، ومازال التضخم مرتفعا جدًا".

وأضاف متولي خلال مداخلة عبر سكايب ببرنامج المراقب، المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أنه لو اعتبرنا أن الأزمة هي في معدل التضخم، لكن من ناحية الديون، والعجز في الموازنة، فإن معدل الدين العام يشهد مزيدا من الارتفاع هذا العام، قبل أن يبدأ بالانخفاض بشكل تدريجي العام القادم.

وأوضح أن الحكومة اقترضت حوالي 117 مليار للسنة المالية الحالية منذ أبريل العام الماضي، حتى آخر بيانات أعلن عنها في يناير، وهو ما يعني زيادة فيما يقدر بـ7 مليارات مقارنة بالسنة المالية الماضية، ومازال أمامنا بيانات فبراير ومارس، وهما آخر شهرين في السنة المالية الحالية، لافتاً إلى أن الـ117 مليارا ليست إجمالي الديون الخاصة ببريطانيا، وإنما التي استدانتها الحكومة في السنة المالية الحالية، لكن إجمالي الديون فوق الـ2.5 تريليون إسترليني، أي حوالي فوق الـ99% من الناتج المحلي، ومن المتوقع أن تزيد إلى 105% في السنة المالية القادمة والتي سوف تبدأ في أبريل، ومن ثم بعدها ينخفض تدريجيًا. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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